Il gol di Oristanio evita al Cagliari il ko a Lecce: la sfida salvezza finisce in parità Lecce-Cagliati termina con il punteggio di 1-1. I salentini trovano il vantaggio nel primo tempo con Gendrey poi nella ripresa è Oristanio a centrare la rete del pareggio definitivo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lecce-Cagliati termina con il punteggio di 1-1. I salentini trovano il vantaggio nel primo tempo con Gendrey poi nella ripresa è Oristanio a centrare la rete del pareggio definitivo. Un punto prezioso per i sardi che salgono a 15 punti in classifica uscendo momentaneamente dalla zona rossa della classifica di Serie A. Per il Lecce un successo sarebbe stato fondamentale per allontanare ulteriormente le ultime tre posizioni. Attualmente comunque i salentini sono a +7 sulla zona retrocessione.

Il gol di Gendrey messo a segno nel primo tempo.

Gendrey regala il vantaggio al Lecce nel primo tempo

Il primo tempo al Via del Mare è tutto di marca salentina. La squadra di D'Aversa ha rischiato inizialmente qualcosa con l'occasione di Dossena ma poi è cresciuta a poco a poco. Un Lecce propositivo e spumeggiante ha infatti messo subito in difficoltà i ragazzi di Ranieri vogliosi anche loro di centrare una vittoria fondamentale per la salvezza. Ma devono fare i conti con i padroni di casa capaci di centrare prima il palo con Oudin per poi passare in vantaggio sbloccando la partita.

La rete dei salentini è arrivata grazie a Gendrey che fa esplodere il Via del Mare. Preciso è infatti il cross di Oudin direttamente da calcio d'angolo. La traiettoria della palla è precisa e il colpo di testa di Gendrey lo è altrettanto. Il giocatore festeggia così al meglio il rinnovo di contratto. Il Cagliari prova a reagire ma è il Lecce ad andare addirittura a un passo dal gol del raddoppio. Ancora su calcio d'angolo la palla attraversa l'area piccola e Gonzalez non riesce a ribadirla in rete. Il tiro si trasforma in assist per Krstovic che calcia clamorosamente fuori da un metro.

Nandez in azione nella ripresa.

Il Cagliari trova il gol del pari nel secondo tempo

Il Lecce inizia la ripresa così come l'aveva conclusa. Strefezza si rende subito pericoloso provando a segnare di destro a giro sul palo lontano ma non riuscendo a inquadrare la porta. Successivamente è Gallo che va vicino al gol con un tiro d'esterno mancino finito a lato. Salentini che continuano a mettere pressione ai sardi e che costruiscono occasioni continue. Questa volta con Kaba che servito da Krstovic spara alta la palla. Ma proprio quando sembrava che il raddoppio Lecce fosse cosa fatta arriva la doccia fredda al Via del Mare.

Il Cagliari improvvisamente trova infatti il gol del pareggio. Calcio di punizione dalla destra battuto a rientrare, Oristanio arriva in allungo e batte Falcone che riesce a respingerla quando la palla ormai aveva già varcato la linea di porta. Ancora il portiere del Lecce poco dopo salva i salentini dall'incredibile rischio raddoppio del Cagliari. Prati da fuori area fa partire un destro potente che l'estremo difensore devia in angolo. Dopo 4 minuti di recupero la partita termina 1-1.