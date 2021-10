Il gol di mano è eclatante, Roma-Napoli finisce nel caos: “Non è pallavolo questa!” Un gol di mano eclatante ha fatto discutere nell’ultimo week-end del calcio italiano. L’episodio è andato in scena nella sfida tra la Roma e il Napoli, valida per il campionato Under 16. Protagonista un giocatore azzurro, che ha emulato Diego Armando Maradona, con il suo tocco volontario che ha innescato polemiche a non finire.

A cura di Marco Beltrami

Quando si parla di gol di mano in quel di Napoli, impossibile non pensare alla celebre "mano de Dios" dell'indimenticato idolo partenopeo Maradona in occasione del memorabile match tra Argentina e Inghilterra dei Mondiali 1986, oppure al beffardo tocco con cui Milan Rapaic bucò la porta azzurra nel 1997 regalando un pareggio al Perugia. Un'altra situazione molto simile a quella appena citata è andata in scena nell'ultimo match del campionato nazionale Under 16, con protagonista un giocatore del Napoli, che ha segnato una rete con un evidente tocco di mano, sembrato tra l'altro volontario, contro la Roma.

La sfida tra Roma e Napoli Under 16 si è rivelata una girandola di emozioni. I giallorossi che sembravano avere le mani sulla vittoria grazie ai gol di Mannini e De Luca, hanno incassato nella ripresa la rimonta degli azzurri. Grandi recriminazioni però sulla rete del pareggio segnata da Pinzolo nel recupero. Tutto è nato da un calcio d'angolo battuto dalla destra per gli ospiti, con la successiva mischia in area che è stata risolta proprio dal marcatore che ha battuto il portiere avversario. Quest'ultimo in uscita alta non è riuscito ad arrivare sulla sfera ed è stato beffato dalla deviazione aerea di Pinzolo però è stata effettuata chiaramente con la mano destra: un tocco evidente e volontario che nella concitazione del momento è sfuggita sia all'arbitro che ai suoi collaboratori.

Se i calciatori ospiti hanno esultato in maniera sfrenata, come se nulla fosse, i giallorossi increduli per il gol irregolare convalidato hanno protestato a lungo. Scatenato soprattutto il marcatore, Diego Pinzolo, che ha emulato di fatto il suo ben più celebre omonimo Diego Armando Maradona. Diversi giocatori della Roma si sono portati le mani alla testa, e si sono sfogati contro il guardalinee prima e l'arbitro poi. Quest'ultimo è stato costretto anche a ricorrere al cartellino giallo per placare gli animi. Il telecronista dell'AS Roma nel frattempo ha commentato il tutto dimostrandosi sbalordito per quanto accaduto: "Non è pallavolo. Non può essere gol regolare, clamorosa svista arbitrale".