Ma che gol ha fatto Ciro Immobile? Una conclusione da applausi che ha regalato il vantaggio alla Lazio sul campo del Benevento. Ci penserà poco dopo Schiattarella a spegnere l'entusiasmo dei capitolini ma nulla toglie a quanto mostrato dal calciatore che nella scorsa stagione ha conquistato con merito la Scarpa d'Oro. Una prodezza balistica. Un bellissimo gesto atletico. Perfetta la scelta di tempo. Preciso il tocco e la scelta del momento giusto per colpire la palla e spedirla alle spalle di Montipo'. Ma è tutta l'azione che ha portato la squadra di Simone Inzaghi avanti di una rete al ‘Vigorito' che merita di essere raccontata, fotogramma per fotogramma. Riflettori puntati sul guizzo dell'attaccante di Torre Annunziata non solo per l'esecuzione del tiro ma soprattutto per la preparazione.

Il video della rete di Immobile al Benevento

Minuto numero 24. La Lazio è andata vicina alla rete con Luis Alberto ma dovrà attendere ancora qualche minuto prima di alzare le braccia al cielo per esultare. Tutto nasce da un'azione che vive il momento clou quando la sfera arriva sui piedi di Milinkovic-Savic, posizionato sulla corsia di destra. È in quel momento che nella parte alta dello schermo – come si evince dal video mostrato dalla moviola – si vede come Immobile, appostato al limite dell'area di rigore, alza il braccio e fa chiaramente segno al compagno di squadra di passargli la palla. Il cross effettuato dal serbo è calibrato: un traversone che taglia l'area del Benevento che diventa preda dell'attaccante biancoceleste: anticipa il difensore dei sanniti, la tocca di collo pieno, al volo e fa gol.

I sette gol di Immobile in questo campionato

La rete segnata al Benevento è la settima in campionato da parte del bomber che nelle ultime cinque partite è andato a segno per quattro volte in cinque match. Crotone, Udinese, Spezia e Benevento le squadre che ha trafitto (eccezion fatta per il Verona che ha fatto il colpo all'Olimpico). In precedenza aveva colpito Cagliari, Bologna e Torino.