Il gol dell’anno in Premier League lo segna già Danny Ings L’Aston Villa ha battuto 2-0 il Newcastle nella seconda giornata di Premier League 2021-2022. L’incontro è stato sbloccato da un gol favoloso di Danny Ings, attaccante dell’Aston Villa, che con una bicicletta d’antologia si candida già per il premio del gol più bello della stagione, non solo della Premier.

A cura di Alessio Morra

La seconda giornata della Premier League si sviluppa in tre giorni, il clou è rappresentato dal derby Arsenal-Chelsea, in cui farà il suo esordio stagionale Romelu Lukaku, ma in attesa del belga la scena se l'è presa tutta Danny Ings, attaccante dell'Aston Villa che già oggi si candida per il premio del gol più bello del campionato 2021-2022, una bicicletta strepitosa con cui ha spaccato in due la partita con il Newcastle.

La prodezza di Danny Ings

In Inghilterra gli attaccanti di alto livello abbondano, Southgate ha l'imbarazzo della scelta. Ne aveva tanti con sé agli Europei e aveva lasciato fuori gente come Vardy e Abraham, ma pure Danny Ings, che l'Aston Villa ha prelevato dal Southampton a inizio agosto. E sicuramente possono essere soddisfatti di Ings autore di due gol in due partite, questo segnato con il Newcastle è strepitoso. Mings, vicecampione d'Europa, fa da sponda per Ings che fa la bicicletta, una rovesciata volante bellissima con lascia scampo al portiere avversario. Sugli spalti ci sono i tifosi che si alzano in piedi e applaudono, è un gol favoloso. La partita finirà poi 2-0 per l'Aston Villa.

Il gol che tutti vogliono segnare

Quello di Ings è il classico gol da sigla televisiva, il gol da highlights e soprattutto è il gol che tutti da bambini desiderano fare. Ings se lo merita, è un ottimo giocatore e nel momento più importante della sua carriera è stato sfortunato, quando passò al Liverpool subì un grave infortunio che lo tenne praticamente a lungo fuori, in una stagione non giocò nemmeno una partita di Premier League. Ha avuto modo di rifarsi, ha segnato tanto con il Southampton e ora ha realizzato un gol bellissimo, il secondo del suo campionato, contro il Newcastle, un gol che è già storia di questa Premier League.