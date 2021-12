Il giudice sportivo rinvia la decisione su Udinese-Salernitana dopo il ricorso dei campani Nessuna decisione sul possibile 3-0 a tavolino in favore dell’Udinese dopo che la Salernitana è stata bloccata dalla Asl. Aumentano intanto i positivi tra i campani.

A cura di Marco Beltrami

Nel comunicato del giudice sportivo sulla 19a giornata di Serie A, non c'è traccia di provvedimenti su Udinese-Salernitana. Il match che era in programma inizialmente martedì 21 dicembre alle 18:30 alla Dacia Arena e destinato a chiudere il 2021 delle due squadre, non si è disputato alla luce dell'assenza dei campani, bloccati dalla Asl locale per i casi Covid tra le proprie fila. Il giudice sportivo, il dott. Gerardo Mastrandrea ha rinviato la decisione che arriverà dunque prossimamente.

Nessuna sorpresa ma una procedura "normale" considerando che la Salernitana ha deciso di fare ricorso sul possibile 3-0 a tavolino, bloccando l'iter per l'omologazione del risultato. La Lega Serie A infatti dopo il blocco della Asl non ha rinviato il match, con i friulani che si sono presentati regolarmente all'orario prestabilito pronti a giocare la loro partita. Dopo 45′ di attesa formale è stata ufficializzata l'assenza degli ospiti, in una situazione che ha richiamato alla memoria il celebre precedente di Juventus-Napoli e Lazio-Torino della scorsa stagione. E ora il copione rischia di ripetersi, e in caso di conferma del 3-0 a tavolino per l'Udinese, si tornerà sub-iudice, con la possibilità di trovare una nuova data.

Di certo la situazione attuale della Salernitana sempre più ultima in Serie A, e alle prese anche con le delicate vicende alla cessione societaria in quella che è una vera e propria corsa contro il tempo per evitare una clamorosa esclusione, è complicata. Il focolaio Covid tra le sue fila rischia di estendersi, visto che il numero dei casi di positività nel gruppo squadra è salito a 4. A comunicarlo è stato lo stesso club dopo, che lunedì erano emersi i tre contagi che avevano spinto la Asl a vietare la partenza per Udine.