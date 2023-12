Il gestore del bar dello stadio di Lecco accusa i tifosi del Bari: “Hanno pagato con banconote false” Il gestore del bar dello stadio di Lecco ha accusato i tifosi del Bari di aver pagato con banconote false un conto da circa 600 euro per le bevande consumate durante la gara di Serie B.

Dopo la partita tra Lecco e Bari, vinta dai lombardi allenati da Emiliano Bonazzoli per 1-0 nell'ultimo turno di Serie B, è scoppiato un caso che ha riguardato il settore ospiti dello stadio "Rigamonti-Ceppi" della città nota per essere il luogo in cui lo scrittore Alessandro Manzoni ambientò ‘I promessi sposi'.

Il gestore del bar che si trova nel settore ospiti ha denunciato che i tifosi del club pugliese hanno pagato con banconote false un conto da circa 600 euro per le bevande consumate durante la gara. Il gestore, Marco Valsecchi, ha riportato così i fatti al quotidiano La Provincia di Lecco: "Per gran parte della partita hanno comprato solamente bottigliette d’acqua dal costo di un euro con banconote da 20 euro, in modo da avere indietro i 19 euro di resto. Questo giochetto ci ha insospettito, abbiamo guardato meglio le banconote e abbiamo notato che erano false. A metà secondo tempo abbiamo chiuso il bar del settore ospiti. Per chi lavora tutto il giorno è umiliante avere a che fare con personaggi del genere".

Il presidente del Lecco Club Shamrock, ha proseguito: "Non è stata colpa dei ragazzi che le hanno incassate. Erano contraffatte molto bene, queste banconote. La mia intenzione è di segnalare al Calcio Bari l’accaduto, per una sorta di ‘responsabilità oggettiva', anche se non pretendo nulla. Vediamo come reagirà la società dei Galletti, anche se spero che ci possa mettere una pezza. E ho avvisato le forze dell’ordine perché altrimenti procederò a fare denuncia. Preciso che sono state spese solo da 5-6 persone, su una curva che non ha dato nessun problema costituita da quasi 900 persone. Non faccio di tutta l’erba un fascio".

Valsecchi ha affermato che non è la prima volta che si verifica questa situazione e ha parlato di quanto accaduto in occasione della finale playoff di ritorno di Serie C contro il Foggia: "È la seconda volta che ci accade, in precedenza era successo in occasione della finale playoff di ritorno contro il Foggia. In quel caso, però, chi lavorava nel settore ospiti è stato vittima di atteggiamenti molto aggressivi e per questo abbiamo dovuto chiudere il bar a un’ora dall’inizio della partita. Quindi se ci sono ancora tifosi ospiti che si lamentano perché sono rimasti senza birra per tutta la partita, adesso sanno perché. I tifosi del Bari non hanno creato nessun problema, erano tanti e la quasi totalità ha consumato tanto e pagato regolarmente. Purtroppo però fanno notizia solo personaggi del genere".