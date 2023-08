Il gesto toccante della giocatrice dell’Inghilterra: ferma le telecamere per proteggere l’avversaria L’Inghilterra vola ai quarti di finale dei Mondiali Femminili, ma oltre il risultato è il gesto di Kelly a prendere la copertina: ha aiutato l’avversaria in difficoltà.

A cura di Ada Cotugno

L'Inghilterra si aggrappa a Chloe Kelly, la calciatrice che ha deciso la partita contro la Nigeria e ha regalato alla sua nazionale l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali Femminili segnando il rigore decisivo. Non è stata di certo un'impresa facile per le Leonesse, alle prese contro un avversario tosto e insidioso, ma alla fine le Campionesse d'Europa hanno avuto la meglio. E Kelly ha potuto dimostrare di essere grande non soltanto con il pallone tra i piedi.

L'attaccante del Manchester City si è messa in luce agli ultimi Europei e anche questa volta si è ritagliata un ruolo importante per la sua Inghilterra. Alla lotteria dei rigori ha preso in carica il pallone più pesante, quello dell'ultimo tiro dal dischetto, e come da programma non ha deluso le aspettative dei tifosi che sognano la prima Coppa del Mondo.

Subito dopo il suo gol è partita la grande festa inglese, ma Kelly non ne ha fatto parte. In un angolo, vicino alla porta, il portiere Nnadozie era a terra in lacrime, disperata per l'eliminazione dai Mondiali arrivata nonostante i grandi sforzi della sua nazionale. A separare le due squadre nel ranking ci sono 36 posizioni, ma per una partita il divario è stato così sottile da far credere davvero nell'impresa delle africane.

La scena ha colpito la calciatrice inglese che invece di esultare le compagne è corsa subito a consolare l'avversaria: assieme alla compagna di squadra Greenwood hanno provato a sollevare la loro rivale, caduta in un pianto disperato. E mentre cercavano di consolarla Kelly ha allontanato con un gesto le telecamere che stavano per riprendere la disperazione del portiere. Un gesto che non è passato inosservato: la calciatrice ha protetto la sua rivale, una delle migliori in campo della Nigeria che ha provato fino alla fine ad arginare la strapotenza delle inglesi. La sua grande prova non è bastata per tenere acceso il sogno dei quarti di finale.