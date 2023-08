Il gesto provocatorio di Falcone indispettisce i tifosi della Lazio: “Ti aspettiamo al ritorno” Wladimiro Falcone si è resto protagonista di un gesto provocatorio nei confronti dei tifosi della Lazio dopo il gol vittoria del Lecce. I sostenitori biancocelesti indispettiti chiedono la squalifica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lecce-Lazio non è ancora finita. Sembrava ormai cosa fatta per i biancocelesti che al Via del Mare avevano condotto per 0-1 quasi tutta la partita nell'esordio stagionale del campionato di Serie A. Il gol del solito Immobile di fatto aveva illuso la squadra di Maurizio Sarri che ha anche colpito una traversa sempre con Immobile. L'attaccante campano si è fatto parare in modo pazzesco una conclusione a botta sicura del bomber della Lazio con la palla finita poi sul montante.

Un intervento di fatto provvidenziale e decisivo che fa caricare il Lecce capace di trovare prima il pareggio con Almqvist all'85 e poi la rete del sorpasso definitivo due minuti dopo con Di Francesco. Un gol che fa letteralmente esplodere di gioia il popolo salentino che non si riesce a trattenere dinanzi allo spettacolo di una rimonta insperata fino a quel momento. Entusiasmo alle stelle che non riesce a trattenere nemmeno Wladimiro Falcone. Il portiere dei pugliesi è stato infatti immortalato in un video subito il gol del 2-1. L'estremo difensore del Lecce improvvisamente si gira verso il settore ospiti occupato dai tifosi della Lazio e urla contro i sostenitori biancocelesti facendo un gesto volgare e provocatorio.

Nelle immagini che in queste ore stanno circolando sui social, si vede chiaramente l'estremo difensore del Lecce intento a festeggiare. A un certo punto si gira verso il settore ospiti e in maniera energica si lascia andare troppo. L'esultanza è chiaramente provocatoria e il giocatore una volta gridata tutta la sua rabbia agonistica afferrando con forza le sua parti intime mostrandole ai tifosi della Lazio. Una provocazione intollerabile per tutti, specie per i biancocelesti ma anche per tutte le altre persone presenti allo stadio che l'hanno notato. Il Giudice Sportivo non ha sanzionato il portiere, come invece capitato al suo collega Turati del Frosinone per una bestemmia. Falcone sarà così regolarmente in campo contro la Fiorentina al Franchi. Ma questo gesto non è passato di certo inosservato in rete.

I tifosi della Lazio hanno infatti puntato il dito contro Falcone. Il portiere è un grande tifoso della Roma e di certo non ha mai nascosto la sua fede calcistica. Forse anche per questo ha compiuto questo gesto contro la squadra rivale. Un gesto che chiaramente non ha scusanti e dovrebbe essere sanzionato da chi di dovere. Nel frattempo i sostenitori biancocelesti si sono fatti sentire sui social: "Andiamo su Instagram a insultarlo – scrive uno degli utenti sui social – Ti aspettiamo al ritorno" continuano altri che hanno avvisato il portiere in vista della sfida all'Olimpico.