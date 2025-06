video suggerito

Il gesto di Dybala nei confronti di De Bruyne: pubblica una foto dopo il suo arrivo al Napoli Paulo Dybala ha accolto da campione l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. L’attaccante della Roma gli dà il suo benvenuto in Serie A pubblicando una foto sui social. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kevin De Bruyne è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il suo arrivo rappresenta un colpo importante per gli azzurri ma anche per la nostra Serie A che accoglie uno dei grandi campioni del calcio attuale. Entusiasmo alle stelle sin dal mattino quando il belga è arrivato a Roma a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito prima dell'ufficialità. Oltre all'accoglienza riservata dal compagno di squadra al Napoli e di Nazionale, Romelu Lukaku, anche un altro campione del campionato italiano ha voluto omaggiare l'arrivo di De Bruyne in Serie A.

Si tratta di Paulo Dybala, attaccante della Roma, il quale con una stories su Instagram ha pubblicato una foto della maglia di De Bruyne al Manchester City con tanto di dedica per l'argentino. Sulla divisa regalata dal belga all'argentino c'era scritto: "A Paulo, campione del mondo". Da campione a campione dunque Dybala ha voluto forse ricambiare quella dedica mostrando pubblicamente il suo entusiasmo per l'arrivo di De Bruyne nel massimo campionato di calcio italiano. Il messaggio via social è semplice, ma da campione: "Benvenuto in Serie A. Ci vediamo presto".

Il post di Dybala dedicato a De Bruyne.

Dybala con questo gesto mostra tutta la sua umiltà che deve essere parte integrante per chi sa di essere un campione in campo e fuori. Non è riuscito a resistere alla voglia di mostrare a tutti l'entusiasmo per l'arrivo nella nostra Serie A di un giocatore di tale spessore. Allo stesso tempo però anche i tifosi della Roma hanno interpretato in maniera più che positiva questo post di Dybala. Un segnale per quanto riguarda il suo futuro alla Roma di cui se n'è parlato tanto prima dell'arrivo di Claudio Ranieri ma che ora sembra essere ormai un discorso superato.

Dybala e De Bruyne si sfidarono contro in Champions League

Dybala e De Bruyne da avversari hanno giocato contro durante la fase a gironi di Champions League edizione 2015/2016. In quel caso l'argentino vestiva la maglia della Juventus che sfidò il Manchester City nel doppio confronto. Il belga era parte integrante di un centrocampo fenomenale completato da calciatori del calibro di Yaya Toure, Fernando, Fernandinho e Jesus Navas. Quel doppio confronto terminò col successo di 2-1 per i bianconeri in Inghilterra e 1-0 sempre per la Vecchia Signora a Torino.