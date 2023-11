Il gesto d’amore della Fiorentina per gli alluvionati: 1.000 biglietti per il match con il Bologna In occasione di Fiorentina-Bologna di domenica pomeriggio continuano le iniziative del club gigliato a favore delle famiglie colpite dal maltempo con 1.000 biglietti messi a disposizione gratuitamente. Sabato pomeriggio al Villa Park saranno invece ospitati diversi bambini, che incontreranno i loro beniamini.

A cura di Alessio Pediglieri

Fiorentina-Bologna è una delle gare in programma per il 12° turno del campionato di Serie A e si disputerà domenica pomeriggio allo Stadio Franchi. Per l'occasione la società viola ha confermato l'intento di donare mille tagliandi alle famiglie colpite dall'alluvione nelle scorse settimane che ha flagellato particolarmente il Centro Italia.

Domenica alle 15:00 sugli spalti dell'impianto toscano ci saranno mille persone che potranno godersi un pomeriggio spensierato, all'insegna del calcio e dello spettacolo. L'iniziativa viola è stata confermata dalla società nel pomeriggio di venerdì, attraverso le dichiarazioni arrivate da Joe Barone, il direttore generale e braccio destro del presidente Rocco Commisso. "Ci auguriamo che trascorrano una bella giornata e si godano un bel risultato" ha detto, intervistato ai microfoni del Tg Rai Toscana. "Siamo estremamente felici di ospitare queste persone, anche se solo per qualche ora".

Questa è solamente una delle iniziative intraprese dal club gigliato e dai suoi tifosi. Proprio in occasione del match contro il Bologna, infatti, oltre ai biglietti a favore della Misericordia di Campi Bisenzio, una delle zone più disastrate dalla furia dell'alluvione, i volontari della stessa Misericordia di Campi saranno presenti in divisa insieme agli ultrà della Curva Fiesole. L'obiettivo è raccogliere insieme fondi utili da mettere a disposizione delle persone maggiormente colpite dal maltempo, approfittando del pubblico che si recherà al Franchi per vedere la partita.

Non solo. Perché la Fiorentina è da tempo che si sta operando a favore degli alluvionati: nei giorni scorsi il club viola ha messo a disposizione una serie di mezzi da utilizzare per ripulire dal fango e dall'acqua le abitazioni degli abitanti di Campi Bisenzio. Oltre a ciò, nella giornata di sabato sono stati messi a disposizioni alcuni bus perché diversi bambini possano raggiungere con le loro famiglie l'avveniristico centro sportivo del Viola Park, dove potranno visitare la struttura e incontrare i loro beniamini.