Il Genoa vince lo scontro salvezza col Parma grazie a una deviazione su tiro di Frendrup Successo pesante per il Grifone al Ferraris nella sfida coi ducali (1-0), spinge gli emiliani al quartultimo posto. Unica nota stonata, l'infortunio muscolare di Badelj.

Frendrup autore della rete che ha dato la vittoria al Genoa contro il Parma

Il Genoa vince lo scontro diretto per la salvezza, tre punti dolcissimi dopo un'attesa durata 233 giorni (da tanto non alzava le braccia al cielo sotto la curva): sale a quota 23, in una posizione di classifica tranquilla e distante dalla bagarre retrocessione, e affonda il Parma. Ducali quartultimi dopo la sconfitta rocambolesca incassata al Ferraris (1-0): condannati da una deviazione su tiro di Frendrup che ha spiazzato il portiere, Suzuki.

Sarebbe stato più giusto il pareggio? Può darsi, considerato che in match del genere la paura di lasciare punti pesanti per strada prende il sopravvento. Ma la fortuna è alleata che bisogna (anche) andarsi a cercare e il Grifone lo ha fatto con maggiore insistenza nella ripresa, quando ha iniziato a spingere un po' di più sull'acceleratore dopo una prima frazione poco esaltante. Una iniziativa di Vazquez e il palo esterno colpito da Pinamonti avevano scaldato un po' Marassi. Il Parma era venuto fuori dal guscio con Bonny ma senza creare reali grattacapi ai liguri. L'acuto vero e proprio lo aveva regalato l'infortunio muscolare di Badelj, costretto a uscire.

Nel secondo tempo l'inerzia dell'incontro è cambiata, merito del Grifone che è stato bravo nel pescare il jolly sbloccando il match. Frendrup riceve un assist centrale e non ci pensa su due volte battendo subito di destro, sulla traiettoria si trova Delprato che devia la palla disegnando una strana carambola: impossibile intervenire per l'estremo difensore degli emiliani, Marassi rossoblù può finalmente esplodere.

La ridda delle sostituzioni rimescola un po' le pedine sul rettangolo verde, il Parma di Pecchia deve prendersi qualche rischio in più. Lo fa anche tentando il forcing finale ma non riuscirà mai a scalfire l'assetto del Genoa, quadrato e compatto nella propria metà campo, pronto a ripartire in contropiede e a infilarsi tra le maglie più larghe dei ducali. È Hasa che chiama Suzuki a fare gli straordinari, il portiere nipponico tiene in corsa i gialloblù ma la vittoria andrà al Genoa.