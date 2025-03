Miretti incanta, Malinovskyi inventa e il Genoa ipoteca la salvezza: il Lecce si arrende

video suggerito

La 29a giornata di Serie A si apre con la vittoria del Genoa sul Lecce per 2-1. Tre punti molto pesanti per la formazione di Vieira in questo duello salvezza, deciso da Fabio Miretti. Splendida la doppietta dell'ex centrocampista della Juventus, ispirato in entrambi i gol da Malinovskyi, anche lui in serata di grazia. Non è bastato ai salentini nel secondo tempo il sigillo su rigore del solito Krstovic.

Serata di grazia dunque per Miretti che al momento dell'uscita ha ricevuto la standing ovation di Marassi. Bravo il 21enne ad aprire le marcature in acrobazia: assist perfetto di Malinovskyi al ritorno in campo da titolare dopo l'infortunio e mezza rovesciata di Miretti a sbloccare il risultato. Il bis è arrivato proprio nel finale di frazione con protagonisti ancora i due centrocampisti. Filtrante dell'ucraino per l'ex bianconero che con una finta si è sbarazzato di un avversario in marcatura per poi spedire il pallone in rete. Altra perla in una serata impossibile da dimenticare.

Nel secondo tempo la partita è diventata più divertente per merito del Lecce. La formazione di Giampaolo è riuscita a tornare in partita grazie ad un calcio di rigore: decisivo il VAR per sanzionare l'intervento con il braccio di Matturro, e mandare sul dischetto l'implacabile Krstovic che è andato così in doppia cifra. Da questo punto in poi i giallorossi hanno provato a spingere senza però creare veri pericoli alla porta di Leali che ha

Un successo che permette al Genoa di salire a quota 35 agganciando momentaneamente il Torino. Buone notizie dunque per i rossoblu di Vieira che mette 13 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sull’Empoli terzultima in classifica. Un bottino di tutto rispetto per vivere la restante parte di campionato con maggiore serenità. Salentini che restano a quota 25 a più tre sui toscani.