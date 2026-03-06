Il fuorigioco di Sarr è surreale: dopo il controllo VAR viene mostrata un’immagine mai vista prima

Ismaila Sarr aveva il suo naso in fuorigioco e per questo l’arbitro ha annullato il gol durante Tottenham-Crystal Palace. Dopo il controllo VAR viene mostrata l’immagine.

VAR e fuorigioco sono diventati negli anni un binomio perfetto quando si parla di polemiche nel mondo del calcio. Questa volta però non è l'Italia e la Serie A a far discutere ma la Premier League. Il massimo campionato inglese infatti si è reso protagonista di un episodio accaduto nella serata di ieri durante la sfida tra Tottenham e Crystal Palace. L'attaccante della squadra ospite, Ismaila Sarr, aveva portato in vantaggio la squadra di Glsaner ma a seguito di un intervento del VAR e l'applicazione del fuorigioco semiautomatico, la rete del senegalese è stato annullato.

Il sistema consente di tracciare la posizione di tutti i calciatori in campo in ogni istante con una frequenza di 50 frame al secondo e in una di queste è stato messo in evidenza come il giocatore del Crystal Palace fosse in posizione di fuorigioco con il suo volto, o meglio col suo naso. L'immagine mostra infatti proprio il volto di Sarr leggermente avanti alla linea difensiva quando parte il pallone da annullare quella rete. Senza parole il tecnico Glasner che viene inquadrato dalle telecamere mentre si tocca il naso indicando quella come la parte di Sarr in offside.

"Ho detto a Ismaïla Sarr che ha il naso troppo grande" scherza subito dopo in conferenza stampa proprio l'allenatore del Crystal Palace che è però riuscito a battere il Tottenham mandando gli Spurs a -1 dalla retrocessione. Tutti erano però increduli quando hanno rivisto le immagini mostrate su X dalla Premier League e che hanno messo in evidenza proprio quella surreale posizione di fuorigioco del suo naso. Joe Hart, opinionista in telecronaca su TNT Sports era incredulo: "Non credo che sia fuorigioco. Avevamo una visuale fantastica, eravamo proprio in linea".

Glasner mostra alla panchina che Sarr era in fuorigioco per via del suo naso.

Dopo la conferma del VAR, l'arbitro Andy Madley ha alzato la mano per segnalare il fuorigioco. "È quello che stiamo vedendo, vero? – ha chiesto Hart, prima di aggiungere – La sua faccia era in fuorigioco, davanti alla porta. Niente di tutto ciò sembra giusto. Niente di tutto ciò sembra giusto". Poco dopo le telecamere hanno immortalato proprio l'allenatore del Palace, Oliver Glasner, indicare il suo naso, il che lascia intendere che riteneva che fosse quello il motivo per cui il gol era stato annullato. Una cosa che difficilmente si vede nonostante negli anni siamo stati abituati a vedere in offside punte dei piedi, talloni e anche mani, ma il naso non era mai capitato prima.