Il fratello di Pogba ha segreti esplosivi su Paul, Rafaela Pimenta e Mbappé: “Il mondo deve sapere” In un inquietante video apparso in quattro lingue differenti sui propri account social, Mathias Pogba ha rivelato di avere verità nascoste sul fratello Paul, l’avvocatessa Rafaela Pimenta e su Kylian Mbappè.

A cura di Alessio Pediglieri

Un vero e proprio terremoto è pronto a scuotere dalle fondamenta il calcio internazionale: dopo le dichiarazioni rilasciate via social da Mathias Pogba, fratello maggiore di Paul, il calcio non sarà più lo stesso o almeno così sta facendo credere l'ex giocatore del Belfort che ha deciso di pubblicare un video in cui ha preannunciato rivelazioni clamorose su tre protagonisti assoluti sulla scena calcistica mondiale: il fratello Paul, Rafaela Pimenta e Kylian Mbapè.

Tre pezzi da 90 che sono stati al centro delle parole di Mathias da sabato pomeriggio quando su suoi vari account social ufficiali è stato pubblicato improvvisamente un video in cui ha anticipato di raccontare al mondo la sua verità nei confronti del fratello e della stella nazionale francese nonché del PSG, Mbappè e soprattutto di Rafaela Pimenta, una delle donne più potenti del panorama internazionale del calcio dopo la scomparsa di Mino Raiola.

Mathias Pogba insieme al fratello Paul che stringe la Coppa del Mondo conquistata dalla Francia nel 2018

Prima su TikTok, poi quasi in contemporanea su Istagram e su Twitter Mathias Pogba si è presentato in un video di circa 2 minuti e 30, poi pubblicato in quattro versioni linguistiche differenti: dietro una scrivania, in maglietta nera e con un paio di fogli in mano da leggere, il 32enne ha iniziato a parlare, in inglese, in francese, in spagnoloe in italiano spiegando di avere informazioni scottanti da rivelare a tutti.

Il colpo basso è arrivato immediatamente, nei confronti del fratello Paul, oggi tornato alla Juventus e da anni sulla breccia internazionale, considerato tra i migliori interpreti del suo ruolo: "Non credo che te lo sia perso, con il clamore attorno al suo trasferimento, le sue battute d'arresto e il suo infortunio" ha iniziato Mathias nel filmato, "per non parlare del suo documentario catastrofico, che è stato valutato 1/10. Ho fatto questo video perché credo che i tifosi francesi, italiani, inglesi e spagnoli – di tutto il mondo – così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più quelli della nazionale francese e della Juventus, la squadra di mio fratello – compagni e i suoi sponsor, meritano di sapere alcune cose, al fine di prendere una decisione informata se merita davvero l'ammirazione, il rispetto e l'amore del pubblico. Se davvero merita il suo posto in Francia e l'onore di giocare un Mondiale. Se merita di iniziare a giocare alla Juventus e se è una persona affidabile".

Una serie di inquietanti sottintesi, con l'attenzione massima nel non rivelare nulla o anticiparne i contenuti. Ma oltre a Paul, le allusioni di Mathias sono proseguite anche verso un altro personaggio salito alla ribalta delle cronache calcistiche negli ultimi mesi, l'avvocatessa Rafaela Pimenta. Dopo la scomparsa di Mino Raiola, lei – unica sua socia dell'azienda di consulenza calcistica del procuratore tra i più influenti e potenti del calcio, oltre che essere stata amica di vecchia data di Mino – ha preso direttamente le redini della scuderia che rappresenta da sempre i migliori giocatori (tra cui, appunto Paul Pogba ma anche de Ligt, Haaland, Ibrahimovic, e altri campioni).

Su Rafaela Pimenta, che spesso e senza timori lo stesso Paul Pogba ha confermato di avere uno strettissimo rapporto di affetto e amicizia, Mathias ha sottolineato di voler aprire gli occhi ai tifosi su chi "oggi chiamiamo la donna più potente del calcio e che mio fratello chiama la sua seconda madre". In ballo ci sarebbero l' integrità, la professionalità e la lealtà della Pimenta. Ulteriore illazione che potrebbe rivelare retroscena importanti e – a detta di Mathias – che il mondo deve sapere. Ma lo strano video si è concluso anche con una ultima ‘bomba', riguardante Kylian Mbappè: "Penso che quello che ho da dire interesserà molte persone: vi racconterò cose molto importanti su Kylian Mbappé, la stella del calcio mondiale. Ci sono molti elementi e testimonianze per confermare le mie parole. Tutto quanto. Potrebbe essere esplosivo".

Il video si conclude con nulla più, nessun post a latere di commento o di approfondimento lasciando un vuoto che ha fatto già moltissimo rumore. Molti sono in attesa di scoprire queste rivelazioni esplosive, altri meditano che in fondo possa essere solamente un mero pretesto per darsi pubblicità e avere quella visibilità che da sempre a Mathias – attaccante di modestissimo livello con una carriera e un profilo da seconda fascia – è stata negata dalle gesta del più quotato fratello. Si resta nella sfera delle ipotesi anche se poche ore dopo il video, lo stesso Mathias ha voluto calcare di nuovo la mano sull'argomento, pubblicando un successivo post con tutti i suoi account social ufficiali: "Ciao a tutti, ecco i miei nuovi account social creati apposta per l'occasione per una migliore diffusione di ciò che sta arrivando, farà caldo! Non esitate a seguirmi ovunque e anche su odyssee affinché tutto ciò che ho da dire non possa essere censurato!".

Trovata pubblicitaria di basso livello? Verità nascoste che sconvolgeranno il mondo del calcio e i suoi protagonisti? A Mathias l'ardua sentenza.