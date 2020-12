Si chiama Kai, ha solo undici anni, è il primogenito di Wayne Rooney e da è oggi un nuovo giocatore delle giovanili del Manchester United. Per l'ex capitano e attaccante dei Red Devils, il 2020 si chiude con una bella notizia e con la suggestiva firma del primo dei suoi quattro figli avuti da Coleen McLoughlin. L'annuncio dell'autografo del ragazzino è arrivato direttamente dal profilo Twitter del padre, grazie ad una fotografia (che ritrae i due genitori a fianco del figlio al momento della firma) e ad una breve frase: "Una giornata di orgoglio. Continua a lavorare duro figliolo".

Nello scatto postato dal miglior marcatore della storia del Manchester United e oggi giocatore-allenatore del Derby County, salta agli occhi anche un altro dettaglio molto importante, ovvero il numero della maglia che indosserà il piccolo Kai: il dieci, lo stesso che ha portato per anni sulle spalle il suo famoso papà. Entrato a far parte dell'accademia dei Red Devils all'età di nove anni, e dotato di attitudini offensive proprio come l'ex ‘Wonder Boy' dello United, Kai Rooney ha già superato il padre (che iniziò a Manchester a 13 anni) e ha già fatto parlare di sé anche le sue doti da tennista: l'altro suo sport preferito.

L'ambizione di Wayne Rooney

Mentre il figlio si prepara dunque a fare sul serio, Wayne Rooney guarda invece sempre di più alla sua carriera da manager. L'obiettivo dell'ex attaccante della nazionale inglese è quello di diventare a tutti gli effetti un allenatore, e lo ha confermato anche poche settimane fa quando il Derby County gli ha affidato la squadra dopo l’esonero di Philipp Cocu. "Non sarei qui se non pensassi di essere pronto per questo ruolo – ha spiegato Rooney alla stampa – Gestire una squadra non vuol dire solo prepararla: ci sono molte altre cose da fare dietro le quinte e mi sento a mio agio nel farlo".