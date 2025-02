video suggerito

Il figlio di Fabrizio Miccoli firma per una squadra di Serie B: giocherà alla Sampdoria L'ex attaccante del Palermo era presente quando Diego Miccoli ha firmato il contratto con la Sampdoria: un momento emozionante per il giocatore che sogna una grande carriera per suo figlio.

A cura di Ada Cotugno

C'è un altro Miccoli pronto a esplodere nel calcio italiano sulle orme di papà Fabrizio: Diego, figlio dell'icona del Palermo, entra a far parte della Primavera della Sampdoria sperando di ripercorrere le orme della sua famiglia fino alla Serie A. Al momento della firma l'ex attaccante era proprio lì accanto a lui, pronto a sostenerlo e a riaffacciarsi nel mondo del calcio che per anni gli ha dato grandi gioie.

Per i tanti che lo hanno seguito nella sua carriera rivedere lì il figlio è stato un colpo al cuore. Adesso c'è un altro Miccoli che sogna di calcare i campi del grande calcio, anche se gioca in un ruolo completamente diverso. Il suo arrivo permetterà ai blucerchiati di risollevare il settore giovanile, puntando su un nome che di sicuro scalda l'ambiente e accende i riflettori.

Miccoli firma per la Sampdoria

Diego Miccoli, un nome già tanto evocativo, vuole seguire la strada di Fabrizio per sognare l'esordio in Serie A. Il figlio dell'ex attaccante del Palermo è un 2008 che già da tempo lavora per farsi strada nel mondo del calcio: ha esordito nel Lecce, nella scuola calcio intitolata proprio a suo padre, e poi è passato alla Salernitana dove ha giocato negli ultimi anni. Adesso ad accoglierlo è la Sampdoria che, per la grande occasione della firma, ha potuto riabbracciare anche Miccoli senior.

Suo figlio non è un attaccante, ma un centrocampista offensivo che fino a qui nella Salernitana non aveva trovato molto spazio per esprimersi. La Primavera della Sampdoria potrebbe essere un grande punto di partenza per la sua carriera e avrà anche la possibilità di tastare il terreno con l'Under 18. La foto con il padre ha suscitato grandi emozioni e un mare di commenti da parte di chi non ha mai dimenticato Miccoli e tutti i suoi gol.