Il durissimo attacco di Gabigol: “Ovunque è meglio dell’Inter” Gabigol nel corso di un’intervista al podcast Podpah ha parlato con toni molto duri del suo trasferimento all’Inter e del periodo passato a Milano.

A cura di Vito Lamorte

Quella tra Gabriel Barbosa Almeida, noto semplicemente come Gabriel Barbosa o Gabigol, e l'Inter è stata una storia d'amore mai iniziata. Arrivato a Milano come un futuro crack del calcio brasiliano, l'attaccante classe 1996 non ha mai trovato molto spazio e si è ritrovato in una delle annate più brutte del club nerazzurro degli ultimi anni. Il calciatore nato a São Bernardo do Campo faceva parte della rosa che ha vissuto gli avvicendamenti di de Boer, Pioli e Vecchi in panchina e il suo bilancio a Milano è stato di dieci presenze con un solo gol segnato a Bologna.

Della sua esperienza all'Inter ha parlato Gabigol nel corso di un’intervista al podcast Podpah e si è espresso in maniera durissima sul suo trasferimento al club nerazzurro e sul periodo passato a Milano: "Per me l’Inter è sempre stata una spina nel fianco. Non ho mai giocato e non mi lasciavano tornare in Brasile. Sono io che devo decidere il mio futuro perché, piaccia o no, è la mia vita. Mi dicevo che avevo 18 anni e che avevo bisogno di giocare. Quando si è presentata l'opportunità di andare al Benfica ho pensato: ‘Ovunque è meglio dell'Inter'".

Gabigol non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in Europa, perché dopo le poche presenze a Milano anche in prestito al Benfica le cose non sono andate benissimo (è sceso una sola volta in campo), ed è tornato in Brasile. Con il Flamengo l'attaccante brasiliano ha vinto la Copa Libertadores del 2019, in cui è risultata decisiva la sua doppietta in finale contro il River Plate, ed è stato premiato come calciatore sudamericano dell'anno in America Latina: "Non mi pento di essere tornato in Brasile, volevo farlo. Sapevo che se fossi tornato qui sarei diventato capocannoniere".

Infine Gabriel Barbosa ha rivelato che l'Inter non gli ha permesso di tornare al Santos, squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio europeo, perché il Peixe non potebva sborsare la somma richiesta dal club nerazzurro e così ha deciso di accettare la corte del Flamengo: "L’Inter non mi ha mai lasciato fare quello che avrei voluto. Desideravo tornare al Santos, ma all’epoca erano in difficoltà finanziare e lo sono ancora. Poi ho parlato con Corinthians, São Paulo e alcune altre squadre. Volevo solo tornare in Brasile".