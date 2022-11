Il curioso trattamento estetico di Neymar per i Mondiali: “Vuole una pelle da bambino” Il procedimento di bellezza di Neymar prevede anche l’uso di un sapone specifico, l’applicazione di creme solari particolari prima degli allenamenti, l’utilizzo di un siero speciale per detergere il viso e di una pomata per la notte.

Lo speciale trattamento estetico di Neymar in occasione dei Mondiali in Qatar.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una pelle liscia, morbida come quella di un bambino. Il trattamento al quale Neymar si è sottoposto ha anche un altro fine oltre a quello puramente sportivo: prepararsi ai Mondiali in Qatar. Che c'entrano massaggi, sieri, applicazioni col laser con la Coppa che scatterà tra qualche settimana? La dermatologa che segue la stella del Brasile da quasi sei anni è convinta che vedersi restituita dallo specchio un'immagine più giovane e ‘pulita' gli sia utile anche dal punto di vista emozionale e psicologico. "Lo aiuterà ad avere più fiducia in se stesso", dice Juliana Neiva.

O Ney, che ha sgranato gli occhi quando ha ascoltato in diretta tv le convocazioni della Seleçao di Tite, è uno dei calciatori più attesi del prossimo Trofeo iridato così come la nazionale verde-oro, tra le candidate alla vittoria per strappare il titolo alla Francia (campione in carica). Al calciatore del Paris Saint-Germain non basta arrivare in ottima forma fisica, non basta che i muscoli siano a posto. No, vuole anche che il suo volto brilli di una luce particolare. E per questo ha intensificato il piano di trattamento per quest'anno.

Quando i calciatori avevano facce da calciatori è un adagio che appartiene a un'altra epoca. Non badavano alla pelle grassa e sensibile, pensavano solo a giocare. Era quello il loro mestiere. Poi le cose sono cambiate in maniera così vertiginosa che nella cura quotidiana di un giocatore c'è molto altro e non riguarda la sua condizione atletica.

"Una pelle da bambino", è così che la dottoressa ha rivelato a uol.com l'effetto della sua terapia. È iniziata quando la stella sudamericana era a Barcellona ed è proseguita nel corso del tempo con cadenza quadrimestrale. Ma questo volta è diverso, c'è da arrivare tirati a lucido in Qatar.

In un video condiviso sui social mostra cosa fa a Neymar nell'ultima seduta. Avvicina al suo viso una sorta di pistola laser e agisce sulla superficie: "È un laser sicuro, con tempi di recupero minori e che migliora il collagene e lascia la pelle più morbida" .

Il calciatore brasiliano seduto sul lettino nello studio medico per sottoporsi ad applicazioni al laser.

Gli appuntamenti con la dottoressa sono solo la punta dell'iceberg, l'atto conclusivo di un procedimento di bellezza che comporta l'uso di un sapone specifico, l'applicazione di creme solari particolari prima degli allenamenti e l'utilizzo di un siero speciale per detergere il viso dopo ogni impegno, che sia una seduta di lavoro quotidiana oppure una partita. Sono alcune delle raccomandazioni fatte al calciatore per contrastare l'usura della struttura della pelle, messa a dura prova anche dal contatto con l'erba e l'esposizione ai raggi solari.

"Per Neymar abbiamo previsto la pulizia del viso con un sapone specifico per la pelle grassa, deve farlo per due o tre volte al giorno. Prima dell'allenamento consiglio sempre di utilizzare una crema solare con una buona fissazione, a causa del sudore".

O Ney soddisfatto, alla dottoressa ha fatto una richiesta specifica.

Non è finita. La prescrizione comporta anche la più classica maschera di bellezza prima di mettersi a letto e dormire. "Di notte il trattamento si conclude con l'applicazione di una crema idratante con rinnovamento cellulare". Tutto per avere una faccia da bambino.