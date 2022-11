La reazione di Neymar ai convocati del Brasile: sgrana gli occhi quando sente un nome Le convocazioni da parte di Tite per i Mondiali in Qatar hanno sollevato più di una polemica in Brasile per le scelte fatte. E anche Neymar non è stato da meno, con una strana reazione in diretta TV che non è sfuggita ai più attenti.

Il Brasile ha presentato ai suoi magnifici 26 giocatori con cui si presenterà in Qatar per provare a vincere i Mondiali 2022. Il ct Tite ha rotto gli indugi e ha messo mano alla lista che, ovviamente, ha creato più di una sorpresa e qualche amarezza per i nomi degli esclusi dai convocati. Tanti tifosi sono rimasti delusi, così come qualche giocatore che pensava di poter rientrare nella rosa di chi andrà in Qatar il prossimo 20 novembre. Ma non solo, tra i più sorpresi c'è stato anche Neymar la cui reazione in diretta davanti alla lista letta in TV non è passata di certo inosservata.

Dunque, il Brasile ha presentato la lista ufficiale e da lunedì tutti sanno chi potrà vestire la maglia della Seleçao e chi invece dovrà attendere ancora per giocarsi le proprie chance e un'altra occasione. Il ct Tite nel fine settimana aveva dichiarato l'estrema difficoltà nel dover scrivere un elenco di "soli" 26 giocatori, sapendo perfettamente di poter contare su molti campioni in tutte le zone del campo e che la sua scelta sarebbe pesata enormemente: "Non dormo la notte" aveva confidato il tecnico brasiliano "perché dietro al giocatore c'è sempre un uomo, una famiglia. Bisogna valutare tutto e avere rispetto di ogni aspetto".

L’annuncio in diretta TV di Tite sui convocati del Brasile per Qatar 2022

Una pressione non indifferente per chi aveva deciso di salutare l'avventura sulla panchina verdeoro e poi è stato convinto dall'amore popolare e dal calore della propria famiglia che lo ha sostenuto nella scelta di continuare. Aggiunta a quella che si è respirata lunedì 7 novembre con le convocazioni che sono andate in diretta televisiva, un vero e proprio evento nazionalpopolare, attesissimo da tutti. E che ha suscitato immediate perplessità. Anche tra i diretti interessati.

Tra questi c'era anche chi non aveva alcun dubbio di ricevere la convocazione mondiale, come Neymar che ha voluto postare sui suoi profili social la propria reazione in diretta, davanti alla TV. Enorme soddisfazione e gioia non appena ha sentito il proprio nome, con congratulazione di tutti i presenti in salotto ma a molti tifosi verdeoro non è sfuggito un altro particolare del video che è diventato subito virale, sfornando molti meme: al nome di Martinelli, Neymar ha avuto un attimo di smarrimento.

Qualcosa che non è andato oltre il mezzo secondo ma sul viso dell'attaccante del PSG è apparsa un'ombra, quasi di incredulità. Proprio il nome di Gabriel Martinelli in Brasile ha scatenato più di una polemica per le scelte di Tite che ha escluso altri giocatori che tutti si aspettavano di vedere convocati, come Gabriel Barbosa del Flamengo o Firmino al Liverpool. L'allenatore della Seleçao ha poi provato a spiegare la decisione di includerlo nella sua rosa per la Coppa del Mondo 2022: "Ci piace la sua aggressività ed è uno dei migliori giocatori dell'Arsenal, la prima squadra classificata in Premier League. È bravo negli uno contro uno" ha concluso Tite "ed è molto rapido nelle transizioni e sta giocando a un livello costantemente alto". Alla faccia di Neymar e delle sue espressioni poco convinte.