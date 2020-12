Sono due dei più grandi campioni del calcio di oggi e di sempre Leo Messi e Gigi Buffon, e hanno avuto modo di sfidarsi spesso, anche in una finale di Champions League nel 2015. Il bilancio dei bianconeri con i catalani in questi ultimi anni è tutto sommato positivo, ma naturalmente un giocatore come Messi che di gol ne ha segnati più di 700 in carriera ha segnato anche a Buffon e al portiere della Juventus ha fatto un regalo molto particolare.

Barcellona-Juventus 3-0

Una famosa marca di birre ha deciso di regalare delle birre a tutti i portieri che hanno incassato gol da Messi e tra questi c'è pure Buffon che ne subì due nella stagione 2017-2018 durante la partita della fase a gironi di Champions con il Barcellona, che si impose per 3-0. Leo realizzò il gol numero 514 e 515 della sua carriera con i catalani a Buffon, che come Oblak dell'Atletico Madrid e Kepa del Chelsea ha ricevuto questo regalo speciale.

Il messaggio di Buffon a Messi

Sui profili social l'ex capitano della nazionale ha mostrato il gentile omaggio ma scherzando ha detto di non volere più regali di questo genere:

Questi due gol me li ricordo ancora perché mi hanno fatto soffrire molto. Hanno permesso al Barcellona di batterci 3-0 e quindi passare una brutta serata. Però non posso non riconoscere la grandezza di Lionel e del Barcellona soprattutto in quella serata. L'unico auspicio che mi faccio è che la mia collezione termini qua. Ok Lionel? Mi raccomando, conto su di te. Due bastano e avanzano.

Viene da chiedersi se saranno omaggiati tutti i portieri che hanno subito gol dall'argentino che recentemente è arrivato fino a quota 644 con il Barcellona, prima ha agganciato e poi ha superato Pelé, ed è diventato il giocatore con il maggior numero di gol con la stessa squadra di club. E in Spagna ci sono portieri che rischiano di ricevere una dozzina di birre a testa.