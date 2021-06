I conti non tornano in casa Juventus, anche a causa degli effetti disastrosi della pandemia da Covid 19. Nell'ultimo Consiglio d'amministrazione della società bianconero è stato fatto il punto sulla situazione economica, e sono state definite le linee guida per un sostanzioso aumento di capitale, per massimo 400 milioni di euro. Inoltre nello stesso Cda, sono state attribuite le deleghe per la gestione dell'Area Football e i relativi poteri a Maurizio Arrivabene, consigliere della Società ed ex team principal della Ferrari.

In una nota ufficiale la Juventus ha presentato il report dell'ultimo Consiglio d'amministrazione. Nello stesso sono stati presentati i dati relativi all'impatto del protrarsi della pandemia da Covid-19. La società di corso Galileo Ferraris, nel contesto del piano di sviluppo 2019/2024 a sottolineato che l'emergenza internazionale "ha ridotto direttamente e indirettamente l’apporto di numerose voci di ricavo (principalmente da gare e da prodotti), ha inciso sulle prospettive di realizzazione o di incremento delle stesse e di altri proventi (principalmente legati alla gestione dei calciatori) e ha incrementato talune voci di costo, generando un rilevante impatto negativo sia di natura economico-patrimoniale sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto, sia di natura finanziaria sul cash-flow". Rispetto a quanto previsto nel piano sono stati stimati effetti negativi per 320 milioni di euro, tra il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2022.

Nonostante tutto la Juve ha confermato quelli che sono "gli obiettivi di sostanziale equilibrio economico-finanziario post effetto pandemico e quindi nel medio periodo", monitorando la situazione connessa alla pandemia nella speranza di una repentina inversione di rotta che possa giovare ai conti. Comunque sarà necessaria una revisione del piano di sviluppo nel primo semestre del 2021/2022. A tal proposito prevista un'operazione di rafforzamento patrimoniale attraverso un impatto di capitale. Si è deciso di avviare un percorso per un aumento di capitale di massimo 400 milioni di euro. L'azionista di maggioranza della Juventus, ovvero la EXOR, holding gestita dalla famiglia Agnelli ha dato già la sua benedizione all'operazione, impegnandosi a sottoscrivere la porzione di aumento di capitale di propria pertinenza.