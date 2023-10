Colpo di teatro in Rennes-Nantes, mascotte aggredita: i soccorritori la portano via ridendo L’episodio è avvenuto durante il derby dell’Ovest nel campionato francese. In una gara già nervosa (9 ammoniti, 1 espulso), il pezzo forte diventa il placcaggio del Canarino degli ospiti.

La mascotte del Nantes portata via in barella dopo il placcaggio da parte del collega del Rennes.

Aggredita. Placcata. Costretta ad abbandonare il campo in barella. Il personale para-medico ai bordi del campo è rimasto stupito ma quando ha visto la mascotte del Nantes (una persona che indossava un costume da canarino, simbolo del club), abbattuta e dolorante abbastanza da non riuscire a rimettersi in piedi da sola, s'è precipitato in soccorso "dell'uccellino" stramazzato al suolo. L'hanno sollevato a fatica, complice il travestimento voluminoso, messa sulla lettiga e poi trasportata fuori per i primi controlli.

Una messa in scena per aggiungere altro pepe a un match, quello tra Rennes e Nantes caratterizzato da un clima nervoso e contatti al limite del regolamento, che si è concluso con la vittoria (3-1) dei padroni di casa. Botta e risposta nel primo tempo per le reti di Bourigeaud e Chirivella, è nella ripresa che la squadra di Bruno Génésio dilaga con Doué e Kalimuendo (in pieno recupero).

Il personale paramedico porta via la persona infortunata che veste il costume da canarino.

Ma il pezzo forte del derby francese dell'Ovest è stato un altro: un conto sono le prodezze dei protagonisti, altro ancora è quella baruffa scoppiata tra supporters speciali. Tutto finto? Così sembra, almeno questa è la versione riportata dai media transalpini ma la ‘presa' di Erminig, la mascotte dello Stade Rennais, su quella rivale ha esaltato i sostenitori presenti allo stadio, già infervorati dai duelli rusticani tra calciatori.

Nella breve sequenza andata in onda su Amazon Prime Video si notano i momenti salienti del ‘fattaccio': il canarino del Nantes viene arpionato, si sbilancia e cade all'indietro per terra. A causa dell'urto perde il copricapo e resta immobile: credeva che quel gesto di ‘affetto' fosse solo un abbraccio vigoroso invece s'è trasformato in una mossa da wrestling a tutti gli effetti.

Il momento in cui l’orsacchiotto del Rennes abbatte la lascotte avversaria.

Ai barellieri non è restato altro che prendersi cura ‘dell'uccellino': per fortuna, considerate le espressioni del viso dei soccorritori, la persona che indossava quel costume non s'è fatta (troppo) male e la preoccupazione per il suo stato di salute è svanito in fretta.

Il tecnico del Nantes, però, ha colto al volo l'occasione per calcare la mano su un aspetto dell'incontro: Pierre Aristouy ha denunciato il clima intimidatorio e la pessima accoglienza ricevuta dal suo Nantes, spiegando così i 9 cartellini gialli estratti dal direttore di gara (3 a 6 per il Nantes è il conto degli ammoniti) e il rosso al suo giocatore, Mostafa Mohamed, finito sotto la doccia nella fase cruciale del secondo tempo. Cose da derby.