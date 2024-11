video suggerito

Il Clasico tra le leggende di Real Madrid e Barcellona non è tanto amichevole: accerchiato l’arbitro Il Clasico Legends tra Real Madrid e Barcellona diventa una battaglia. L’arbitro viene accerchiato dagli ex campioni dopo una decisione dubbia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Figo, Ronaldinho, Rivaldo, Seedorf e tanti altri in campo ancora una volta con quella maglietta di Real Madrid e Barcellona che li ha resi celebri nel corso della loro carriera da calciatore. Con questi protagonisti è andata in scena ieri in Qatar il Clasico Legends. Davanti a 31.004 fortunati presenti quella che si è vista è stata tutt'altro che una partita normale, divertente e leggera. Nel corso della sfida infatti si è assistito a una partita vera, come accadeva diversi anni fa. Falli e scontri senza esclusioni di colpi ma anche proteste contro l'arbitro come fosse la finale di Champions.

Gli occhi del pubblico si sono chiaramente fermati sulla magica punizione di Ronaldinho che ha dato al Barcellona la possibilità di portarsi in vantaggio di due gol dopo che Sorín aveva aperto le marcature all'8° minuto. Successivamente Figo ha accorciato le distanze prima che Edwin Congo segnasse il gol del pareggio per i Blancos al 63° minuto. A quel punto la partita diventa carica di tensione e al minuto 73 le Legends del Real Madrid si scagliano contro l'arbitro furiosi per un rigore assegnato al Barcellona. Un penalty che poi Kluivert sbaglierà.

Figo sembra colpire con il gomito alto il viso di Quaresma ma in realtà l'ex numero 10 dei Blancos prende il collo del portoghese il quale finisce a terra. Figo spiega all'arbitro come Quaresma avesse accentuato il colpo e così si scaglia completamente contro l'arbitro insieme a Munitis che sembra il più infuriato col direttore di gara. Figo continua a protestare anche con il guardalinee insieme ai suoi compagni di squadra che accerchiano l'arbitro. Per la gioia delle Merengues però Kluivert si fa parare il rigore da Contreras.

La furia di Figo e Llorente contro l'arbitro.

I calci di rigore hanno poi deciso la partita con il successo del Barcellona

Ciò che è balzato agli occhi è stato proprio l'atteggiamento dei calciatori del Real che hanno giocato come se fosse proprio una partita vera, senza esclusione di colpi, facendo però divertire il pubblico. Nonostante la partita si sia conclusa con un pareggio, alla fine si è proceduto ai calci di rigore e il Barcellona ha vinto 4-2. Dopo la gara, entrambe le squadre e lo staff hanno posato per una foto di gruppo che ha un po' stemperato la tensione che si era creata nei minuti finali all'interno del rettangolo verde prima del triplice fischio.