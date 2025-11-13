Il clamoroso sfogo di Stankovic in diretta sulla tv russa: insulta il giornalista in tre lingue

L'ultima vittoria dello Spartak Mosca non è stata particolarmente dolce per l'allenatore Dejan Stankovic che alla fine della partita è stato protagonista di un litigio in diretta televisiva con un giornalista: davanti all'impassibile traduttore ha insultato il suo interlocutore in tre lingue, cominciando dall'inglese e proseguendo il suo sfogo addirittura in italiano prima di passare a parole durissime dette in serbo, tutto ciò davanti alle telecamere mentre sarebbe dovuta andare in onda la sua intervista post partita. L'episodio è avvenuto in mixed zone dove nessuno si aspettava di vedere l'ex giocatore così alternato. Ma una domanda sull'arbitro lo ha fatto scoppiare, tanto da litigare con il giornalista e non presentarsi neanche in conferenza stampa, con la scusa di non riuscire a rispondere alle domande per un calo di voce.

Stankovic esplode in diretta tv

L'ex giocatore dell'Inter non è andato per il sottile con il giornalista e ha anche usato parole molto pesanti prima di porre fine all'intervista. Secondo l'arbitro alla fine della partita del suo Spartak Mosca avrebbe gridato "Vergogna", ma Stankovic ha chiarito la situazione dicendo soltanto che stava salutando un giocatore della squadra avversaria ed è stato frainteso. A questo punto il giornalista ha cercato di interrompere bruscamente l'intervista ma l'allenatore si è infuriato e ha cominciato a insultarlo in inglese.

Lo sfogo è diventato via via sempre più duro e Stankovic ha cominciato a stuzzicarlo in inglese: "Hai altre domande? Era l'unica domanda che avevi? Sei un giornalista? Perché lo fai?". Poi improvvisamente ha cominciato a rivolgersi a lui in italiano, insultandolo: "Perché mi provochi con questa domanda? Sai qualcosa di calcio? Con quale formazione ho giocato? Chi abbiamo sostituito? Non sai niente, sai solo dire le caz**te, tu come gli altri non sapete niente, solo commento sull'arbitro". Mentre l'allenatore urlava il traduttore cercava di riportare ogni cosa, visibilmente imbarazzato. Il giornalista ha cercato di interrompere il suo sfogo ma Stankovic ha perso completamente la pazienza e ha cominciato a inveire verso di lui in serbo: "Non ho finito. Cosa vuoi, bas***do? Cosa vuoi? Sporco bas***do!". L'ex Inter è scappato via infuriato e non si è presentato neanche in conferenza stampa con la scusa di aver perso la voce.

L'addio immediato

Nonostante la vittoria è arrivato l'addio di Stankovic allo Spartak Mosca. Lo sfogo è stato soltanto l'ultimo atto di un campionato abbastanza deludente: l'ex giocatore era alla guida del club russo da un anno ma in questa stagione non è riuscito a portare a casa un risultato soddisfacente, con un sesto posto che non piace alla dirigenza. Non è arrivato l'esonero, dato che la decisione di separarsi è arrivata di comune accordo come comunicato dalla società in una nota ufficiale.