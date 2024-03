Il Cholo Simeone non guarda il rigore decisivo di Lautaro: poi tempo e spazio si fermano per lui Diego Simeone si gira dall’altra parte al momento del rigore decisivo fallito da Lautaro Martinez alla fine di Atletico Madrid-Inter, poi la sua reazione in piena bolgia lascia di stucco: è lontano, lontanissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Ghiaccio nelle vene o forse no, esattamente il contrario: un vulcano stracolmo di magma incandescente che si cerca di non fare eruttare. La reazione di Diego Pablo Simeone al momento del calcio di rigore decisivo tirato alle stelle da Lautaro Martinez alla fine di Atletico Madrid-Inter è divisa in due momenti: prima il tecnico dei Colchoneros non guarda cosa accade in campo, poi quando capisce che è finita ed è nei quarti di finale di Champions League si estrania completamente da quell'angolo di universo trasformatosi in una bolgia. Tempo e spazio per lui si fermano: giocatori e membri dello staff invadono il campo, il Metropolitano esplode, il Cholo si incammina dall'altra parte come se nulla fosse.

Ghiaccio sì, ma bollente. Il 53enne argentino – ormai un'istituzione all'Atletico, dove è alla 13sima stagione di fila con due campionati e due Europa League messe in bacheca, oltre alla finale di Champions persa col Real – si mette la mano sugli occhi quasi commosso dirigendosi verso la sua panchina mentre intorno a lui accade di tutto. La tensione evidentemente era altissima anche per un vecchio bucaniere come lui, che sia da calciatore che da allenatore le ha viste tutte.

Simeone è un uomo di sport, sa che in campo si danno e si prendono, che si esulta e si piange, ma poi quando le luci si abbassano e i rumori si chetano ci sono cose che contano più di una palla che rotola e di una qualificazione portata a casa. Ed allora, dopo aver stretto forte i suoi ragazzi, va da qualcun altro che in quel momento è sotto un treno. L'abbraccio con il connazionale Lautaro, avvilito dopo il rigore sbagliato, è una delle scene più belle della serata. Del resto la stima del Cholo per il bomber nerazzurro è cosa nota: se potesse lo porterebbe subito a Madrid.

L'Inter se lo tiene stretto, non è certo un rigore sbagliato che farà cambiare idea alla dirigenza sul valore del bomber di Bahia Blanca. "Lautaro vuole restare e l'intenzione di entrambe le parti è quella di trovare l'accordo il prima possibile", ha spiegato Beppe Marotta prima del match di Madrid.