Il Chelsea mette in vendita il biglietto più caro della storia: è per un settore esclusivo Contro il Manchester United i tifosi del Chelsea avranno la possibilità di sedersi a pochi metri da Pochettino per una cifra esorbitante: si tratta di un biglietto da record. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche se i risultati sul campo non sono proprio positivi, la nuova proprietà del Chelsea continua a introdurre novità importanti per aumentare il valore del club. Ma questa volta l'asticella è stata fissata troppo in alto: la società ha messo in vendita il biglietto più caro della storia del calcio in occasione della partita che si giocherà ad aprile contro il Manchester United.

Nel calcio europeo non si era mai vista una cosa del genere. Il biglietto d'oro costerà oltre 5000 euro e permetterà ai pochi fortunati tifosi che riusciranno a comprarlo di accomodarsi proprio alle spalle di Mauricio Pochettino, a pochissimi metri dalla panchina del Chelsea. Quello specifico settore è conosciuto come "Dugout Club": si tratta di un posto esclusivo introdotto all'inizio di questa stagione, inaccessibile alla maggior parte della tifoseria per il suo costo.

Non sarà la prima volta che qualcuno si accomoderà alle spalle dell'allenatore, visto che in genere quei posti sono sempre messi in vendita ma a cifre non così esorbitanti. Per la partita contro il Newcastle infatti lo stesso settore è venduto a poco più di 2000 euro, ma qualche settimana più tardi subirà un'impennata mai vista prima.

Gli acquirenti non mancheranno di certo, ma non si tratterà di normali tifosi. Il biglietto ha infatti un costo inaccessibile per la stragrande maggioranza della tifoseria del Chelsea, già in rivolta per alcune decisioni messe in atto dalla proprietà in questa stagione: oltre al decimo posto in campionato, gli appassionati hanno lamentato l'aumento del costo degli abbonamenti per accedere a Stamford Bridge.

E per monetizzare ancora di più è stato deciso di creare i posti privilegiati dietro alla panchina che sono stati utilizzati per la prima volta in questa stagione. Secondo il sito web del club, consente ai tifosi di: "Sedersi su lussuosi posti a sedere imbottiti dietro la panchina di casa, pochi metri sopra Mauricio Pochettino e la squadra. Saluterai la squadra quando arriverà a Stamford Bridge nell'area di arrivo dei giocatori e ti avventurerai a bordo campo per assistere al riscaldamento".