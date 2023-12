Il Charlotte annuncia il nuovo allenatore, qualcuno zooma sul contratto: spuntano strane clausole L’ex tecnico del Leicester Dean Smith è il nuovo allenatore del Charlotte FC in Major League Soccer. Il suo contratto è stato ingrandito da qualcuno e sono spuntate strane clausole.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Charlotte FC ha presentato ufficialmente il suo nuovo allenatore, il 52enne Dean Smith, che avrà il compito di fare meglio dell'eliminazione di quest'anno nel turno preliminare dei playoff, dopo che la squadra della Carolina aveva chiuso al 19simo posto la stagione regolare. Smith prende il posto dell'italiano Christian Lattanzio ed è alla sua prima esperienza fuori dall'Inghilterra, dopo una carriera spesa interamente lì. La firma sul contratto è stata immortalata dall'account ufficiale del club e ha dato modo a qualche occhio di lince di zoomare sul foglio e scoprire alcuni dettagli davvero particolari che sono finiti poi sui social.

Ingrandendo la foto di Smith che firma l'accordo, intitolato "Contratto ufficiale per l'allenatore del Charlotte FC", i più attenti hanno notato un paio di obblighi cui il tecnico è vincolato. In primis la mascotte della squadra di Major League, "Mr Minty, può avere un incontro settimanale ricorrente" con l'allenatore. E ancora: Smith "deve essere presente in almeno un video su TikTok al mese sul canale ufficiale del club".

L'intento del Charlotte peraltro è chiaramente ironico, come si evidenzia un po' più su, dove si legge – nelle righe sottostanti il suo annuncio come nuovo tecnico – che è "confermato che lo è" e che "sarà a bordocampo" nelle partite della squadra americana.

Smith è tornato su una panchina sei mesi dopo aver lasciato il Leicester, che lo aveva assunto lo scorso 10 aprile – al posto dell'esonerato Brendan Rodgers – nel tentativo di salvarsi invertendo una stagione disastrata. Il tecnico ex Aston Villa e Norwich aveva preso la squadra penultima in Premier con 25 punti dopo 30 giornate, ma non era riuscito nell'impresa: con 9 punti messi assieme nelle successive 8 gare, non era andato oltre il 18simo posto finale, condannando le Foxes alla retrocessione in Championship.

Adesso Smith proverà a rilanciare la sua carriera negli Stati Uniti: "Un'opportunità unica", ha commentato dopo aver firmato il contratto. I consigli di Mr Minty sicuramente gli saranno di aiuto…