“Il capitano ha mangiato bruchi prima della partita decisiva”: assurda polemica in Coppa d’Africa

Bufera nello spogliatoio dello Zambia alla Coppa d’Africa: l’ex campione Mulenga accusa Sakala di aver mangiato bruchi prima della gara col Marocco, il capitano risponde parlando di vecchi rancori e richieste di denaro.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Tra le cose più curiose di questa edizione della Coppa d’Africa rientra senza dubbio anche la polemica interna alla nazionale dello Zambia. Il capitano dei Chipolopolo, Fashion Sakala, ha dovuto fare i conti con un attacco molto particolare da parte di una grande gloria del suo Paese, ovvero Clifford Mulenga. L’ex calciatore, in un lungo post sui social, ha attaccato il leader dello Zambia, spiegando il reale motivo della sua assenza nel match contro il Marocco e scatenando la sua reazione.

Sakala attacca il capitano dello Zambia in Coppa d'Africa

Il classe 1987, che nella sua carriera si è tolto la soddisfazione di vincere la Coppa d’Africa nel 2012 e che ora veste i panni del commentatore e opinionista, si è scagliato contro Sakala, reo di aver commesso una leggerezza che gli ha impedito di scendere in campo nell’ultima partita del gruppo A del torneo continentale. In pratica, stando alle sue informazioni, il calciatore ex Rangers e Spartak Mosca, che milita oggi nell’Al-Fayha, avrebbe mangiato dei bruchi prima della sfida.

Scrive Mulenga: "A quanto pare (Sakala, ndr) ha mangiato dei BRUCHI (FINKUBALA) e ha avuto una reazione incredibile. Una prelibatezza che non aveva mai assaggiato in vita sua. Ha scelto di mangiarli prima della partita più importante del torneo per il suo PAESE". Il tutto accompagnato dalle emoticon del clown.

La risposta di Sakala sui bruchi e sui soldi

Insomma, un riferimento alla presunta scarsa professionalità del capitano dello Zambia che ha scatenato l’immediata reazione di quest’ultimo. Sakala ha commentato il post in questione rispondendo in modo altrettanto forte: “Immagino che la gente creda che sia la prima volta che mangio FINKUBALA dopo essere cresciuto in un villaggio, ma in ogni caso me l’hai chiesto e la gente dovrebbe saperlo. Non mi sorprendono le accuse che continui a rivolgermi”.

Ed ecco la rivelazione sui motivi degli attacchi, legati a vecchie ruggini personali: "Sei venuto da me diverse volte chiedendomi aiuto finanziario e io ti ho assistito al meglio delle mie capacità. Quando in seguito ti ho spiegato che non potevo più aiutarti finanziariamente, sei diventato il mio peggior nemico, arrabbiato, e da quel momento hai scelto di dipingermi come una persona cattiva e un pessimo giocatore. Ognuno ha diritto alla propria opinione e la rispetto. Tuttavia, dite la verità alla gente. Queste accuse non riguardano il calcio; sono motivate dalla vostra rabbia personale e dal vostro risentimento nei miei confronti per questioni economiche". Non il modo migliore di salutare il torneo per lo Zambia

