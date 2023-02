Il cane si mangia i biglietti per la finale consegnati sotto la porta: il tifoso lo mette in vendita Quando un tifoso del Newcastle è tornato a casa, ha trovato una scena che lo ha gelato: sul pavimento dell’ingresso c’erano i brandelli dei biglietti della finale di Carabao Cup che le Magpies giocheranno domenica prossima contro il Manchester United. Il colpevole era poco più in là che faceva lo gnorri: il suo cane, subito messo in vendita.

Domenica prossima si giocherà a Wembley la finale della Coppa di Lega inglese, denominata dal 2017 Carabao Cup per la sponsorizzazione dell'omonimo energy drink thailandese. In campo si affronteranno il Manchester United rigenerato dall'effetto Ronaldo (ovvero diventato squadra dopo l'addio del bizzoso ed egocentrico portoghese e risalito in terza posizione in Premier League) e il sorprendente Newcastle di Eddie Howe, protagonista di una stagione strepitosa che lo vede al quinto posto in campionato e qualificato per l'atto conclusivo di una delle due coppe nazionali.

Un appuntamento attesissimo da tutto l'ambiente dei Magpies dopo anni di vacche magre e due retrocessioni in seconda divisione. L'arrivo nel 2021 della nuova proprietà, un consorzio guidato da un fondo sovrano dell'Arabia Saudita, ha dato nuova vita alla squadra, che adesso nella finale di Carabao Cup intende giocarsela alla pari con lo United dello scatenato Rashford, una macchina da gol inarrestabile da quando Ronaldo è andato via.

Avere un biglietto per la partita di Wembley non è impresa facile, ma il super tifoso del Newcastle Alan Carling ci era riuscito e già si pregustava lo spettacolo, ma il suo sogno si è trasformato in incubo quando sabato scorso è tornato a casa e ha trovato una scena che lo ha gelato: sul pavimento dell'ingresso c'erano dei brandelli di carta, che rapidamente ha riconosciuto essere parte di un paio di biglietti per la finale di coppa. Non è stato difficile per il tifoso capire cosa fosse accaduto, visto che il responsabile del disastro era poco più in là, facendo lo gnorri: il suo cane.

L'umore di Alan già era pessimo, dopo che aveva appena assistito alla sconfitta di Saint-Maximin e compagni al St. James' Park contro il Liverpool, con annessa espulsione ridicola del portiere Pope e la sua squalifica che costringerà Howe a scongelare Karius a distanza di due anni dall'ultima partita giocata. Il ritorno a casa e la scoperta che il cane si era mangiato i biglietti gli ha definitivamente rovinato la giornata, gettandolo nello sconforto più totale. Mai come stavolta il diavolo ci ha messo lo zampino, visto che il postino ha consegnato i preziosi tagliandi facendoli passare sotto la porta e a quel punto il cane ha pensato che qualcuno stesse invadendo in qualche modo il suo territorio e ha distrutto il ‘nemico'.

Il tifoso l'ha presa così male che nel post su Facebook in cui ha raccontato la vicenda ha messo in vendita il suo golden retriever per sole 5 sterline o anche meno: "Questo è il mio cane Rudy. È un piccolo bastardo di cucciolo e pensa che le lettere che arrivano per posta siano un'invasione della sua casa. Dopo essere tornato dall'aver visto il Newcastle perdere in casa per la prima volta in questa stagione contro il Liverpool, subendo due gol e facendosi espellere il portiere nel primo tempo, Rudy pensava che mi avrebbe fatto ridere mangiando i biglietti per Wembley che erano stati consegnati per posta mentre ero fuori. Cane in vendita per 5 sterline o anche meno".

I tifosi hanno partecipato alla sua sofferenza, con qualcuno che sosteneva che Rudy fosse un tifoso del Sunderland (club col quale il Newcastle è separato da feroce rivalità, che trova la sua massima espressione nel derby del Tyne and Wear), Qualcun altro ha invitato Alan a non perdersi d'animo e contattare il club raccontando la sua triste storia, così da riuscire ad avere i duplicati dei biglietti andati perduti, mentre c'è chi si è portato avanti coi pronostici: "Il tuo cane stava pensando a te, amico. Stava solo cercando di risparmiarti il ​​dolore di vedere il Newcastle perdere a Wembley…". Quanto al buon Rudy, ovviamente la messa in vendita era uno scherzo: tra amici si fa così.