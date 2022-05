Il campo allagato del Cerignola fa il giro del mondo: sembra la realtà deformata del Doctor Strange Scene quasi incredibili quelle vissute a Cerignola: il video del manto erboso deformato dello stadio Monterisi prima del match col Brindisi diventa virale anche fuori dall’Italia.

A cura di Paolo Fiorenza

Non sarà il multiverso della follia, ma l'impressionante deformazione del terreno di gioco dello stadio Monterisi di Cerignola davvero ha ricordato la realtà plasmata a suo piacimento dal Doctor Strange. Un mondo dai contorni liquidi e illusori, pronto a collassare su di sé: questo è stato lo spettacolo surreale andato in scena domenica scorsa, quando nel pomeriggio era in programma la partita valida per il Girone H di Serie D tra l'Audace Cerignola e gli ospiti del Brindisi, sfida tutta pugliese non disputata a causa del nubifragio abbattutosi sulla zona.

La terrificante bomba d'acqua si è scatenata fin dal mattino: il calcio d'inizio della gara, previsto inizialmente per le 16, è stato prima ritardato e poi definitivamente rinviato ad altra data, a causa dell'impraticabilità del campo. Del resto l'arbitro non ha potuto fare altro, di fronte all'acqua che era penetrata ovunque, fin sotto il manto in erba sintetica dell'impianto, gonfiandolo per un problema di funzionamento del sistema di drenaggio. Il direttore di gara ha fatto prima un sopralluogo sul campo con i capitani delle due squadre e poi ha atteso 45 minuti, prima di ufficializzare il rinvio della sfida.

La forza e il volume della pioggia – 126 millimetri in appena tre ore – hanno dato vita a scene davvero mai viste: qualcuno ha pensato bene di trasformare il terreno di gioco in un tappeto elastico, con salti che hanno prodotto vere e proprie onde del manto erboso e voragini ingannevoli verso altre dimensioni. Il video che mostra la realtà distorta del Monterisi è diventato virale anche all'estero, facendo diventare il campo del Cerignola un luogo misterioso soggetto a poteri sovrannaturali…