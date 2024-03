Il Camerun sogna l’arrivo di Mourinho in panchina: lui smentisce, ma Eto’o può convincerlo Eto’o starebbe provando a convincere Mourinho a diventare il nuovo commissario tecnico del Camerun: lo Special One smentisce ma freme per tornare subito in panchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il Camerun ha preso fin troppo alla lettera le ultime parole di José Mourinho. Dopo l'esonero dalla Roma lo Special One si è preso un periodo di pausa dalla sua carriera da allenatore ma ha intenzione di tornare presto in pista come confermato di recente. Le offerte di sicuro non gli mancano, ma fino a oggi non è trapelato nessun indizio sul suo futuro. La federazione camerunese è stata la prima a farsi avanti concretamente, mandando un emissario molto speciale come Samuel Eto'o.

Il presidente della federazione è un vecchio amico di Mourinho, con il quale ha condiviso diverse avventure quando era un giocatore, e apparentemente è l'uomo giusto per provare a convincerlo a cominciare questa nuova avventura. A margine del Gran Premio di MotoGP di Portimao l'allenatore aveva aperto le porte a nuove avventure: "Non ho un club, sono libero ma voglio lavorare, la prossima estate voglio lavorare. Un ritorno in Portogallo? Il calcio è la mia vita, posso allenare ovunque".

Detto fatto: sulla sua scrivania è comparsa la proposta del Camerun che, come riportato da CRTV Sport, avrebbe scelto lui come nuovo commissario tecnico. Il suo profilo è quello che piace di più alla federazione che sarebbe anche disposta ad accontentare le sue richieste di ingaggio che sono molto alte. L'opera di convincimento è cominciata, con Eto'o che sarebbe il primo a volere il portoghese sulla panchina della nazionale, ma per il momento tutto sembra tacere.

Addirittura Fecafoot scrive che Mourinho avrebbe negato qualsiasi tipo di contatto con il Camerun, spegnendo in un solo colpo tutte le voci della sua prima avventura da CT. La situazione resta molto intricata, soprattuto perché le indiscrezioni si susseguono in modo poco coerente. Di sicuro lo Special One preme per tornare in panchina nei prossimi mesi, magari in un contesto importante che gli permetta ancora di restare ai vertici del calcio come negli ultimi anni.