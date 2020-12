Diramate le nove giornate di Serie A e il calendario aggiornato da parte della Lega Calcio che ha programmato le prossime partite di campionato stabilendo anticipi e posticipi. Il nuovo palinsesto prevede le gare inserite tra la 17ª giornata di andata fino alla 10ª giornata di ritorno. Nel mezzo alcuni match-clou che da oggi hanno le loro date e i loro orari, come il derby della Capitale, Lazio-Roma che è stato inserito in programma per venerdì 15 gennaio alle 20.45. Il derby d'Italia, Inter-Juventus, invece si giocherà di domenica sera, il 17 gennaio con fischio d'inizio fissato per le 20.45.

Tra gli altri big-match, il 10 gennaio si giocherà nel lunch time la sfida tra Roma e Inter mentre Napoli-Juventus sarà fissata per sabato 13 febbraio alle 18 e Roma-Milan si giocherà domenica 21 febbraio alle 20.45. A marzo, sabato 6 alle 20.45 altra sfida dal sapore di rivincite, come Juventus-Lazio, così come Milan-Napoli alla stessa ora ma programmata per domenica 14. Alla stessa ora sette giorni più tardi si giocherà Roma-Napoli mentre nel sabato di Pasqua si giocherà il derby di ritorno della Mole, Torino-Juventus.

La Lega Calcio ha anche indicato che nel caso di mancata qualificazione di Cagliari, Sassuolo o Genoa ai quarti di finale di Coppa Italia, gli anticipi del sabato alle 15 della 1ª giornata di ritorno che coinvolgono queste squadre si disputeranno domenica alla stessa ora senza necessità di anticiparle. In caso di mancata qualificazione di Fiorentina, Inter o Milan alle semifinali di Coppa Italia, gli anticipi del venerdì alla 2ª giornata di ritorno non saranno anticipati con le partite che si giocheranno regolarmente domenica alle 15.

Per tutte le gare in programma è stata anche diramata la trasmissione televisiva, tra DAZN e Sky.

Il calendario dalla 17a alla 29a giornata di Serie A

17ª giornata (da sabato 9 a lunedì 11 gennaio 2021)

Benevento-Atalanta, sabato 9 ore 15.00 – SKY

Genoa-Bologna, sabato 9 ore 18.00 – SKY

Milan-Torino, sabato 9 ore 20.45 – DAZN1

Roma-Inter, domenica 10 ore 12.30 – DAZN 1

Verona-Crotone, domenica 10 ore 15.00 – DAZN 1

Parma-Lazio, domenica 10 ore 15.00 – SKY

Udinese-Napoli, domenica 10 ore 15.00 – SKY

Fiorentina-Cagliari, domenica 10 ore 18.00 – SKY

Juventus-Sassuolo, domenica 10 ore 20.45 – SKY

Spezia-Sampdoria, lunedì 11 ore 20.45 – SKY

18ª giornata (da venerdì 15 a lunedì 18 gennaio 2021)

Lazio-Roma, venerdì 15 ore 20.45 – SKY

Bologna-Verona, sabato 16 ore 15.00 – SKY

Torino-Spezia, sabato 16 ore 18.00 – SKY

Sampdoria-Udinese, sabato 16 ore 20.45 – DAZN1

Napoli-Fiorentina, domenica 17 ore 12.30 – DAZN 1

Sassuolo-Parma, domenica 17 ore 15.00 – DAZN 1

Crotone-Benevento, domenica 17 ore 15.00 – SKY

Atalanta-Genoa, domenica 17 ore 18.00 – SKY

Inter-Juventus, domenica 17 ore 20.45 – SKY

Cagliari-Milan, lunedì 18 ore 20.45 – SKY

Recupero 10ª giornata

Udinese-Atalanta, mercoledì 20 gennaio (ore 15.00)

19ª giornata (da venerdì 22 a domenica 24 gennaio 2021)

Benevento-Torino, venerdì 22 ore 20.45 – SKY

Roma-Spezia, sabato 23 – ore 15.00 – SKY

Milan-Atalanta, sabato 23 ore 18.00 – SKY

Udinese-Inter, sabato 23 ore 18.00 – SKY

Fiorentina-Crotone, sabato 23 ore 20.45 – DAZN1

Juventus-Bologna, domenica 24 ore 12.30 – DAZN 1

Genoa-Cagliari, domenica 24 ore 15.00 – DAZN 1

Verona-Napoli, domenica 24 ore 15.00 – SKY

Lazio-Sassuolo, domenica 24 ore 18.00 – SKY

Parma-Sampdoria, domenica 24 ore 20.45 – SKY

20ª giornata (da venerdì 29 a domenica 31 gennaio 2021)

Torino-Fiorentina, ven 29 ore 20.45 – SKY

Bologna-Milan, sab 30 ore 15.00 – SKY

Cagliari-Sassuolo, sab 30 ore 15.00 – SKY *

Crotone-Genoa, sab 30 ore 15.00 – SKY *

Sampdoria-Juventus, sab 30 ore 18.00 – SKY

Inter-Benevento, sab 30 ore 20.45 – DAZN1

Spezia-Udinese, dom 31 ore 12.30 – DAZN 1

Atalanta-Lazio, dom 31 ore 15.00 – DAZN 1

Napoli-Parma, dom 31 ore 18.00 – SKY

Roma-Verona, dom 31 ore 20.45 – SKY

21ª giornata (da venerdì 5 a domenica 7 febbraio 2021)

Fiorentina-Inter, ven 5 ore 20.45 – SKY

Milan-Crotone, ven 5 ore 20.45 – SKY

Atalanta-Torino, sab 6 ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Spezia, sab 6 ore 15.00 – SKY

Juventus-Roma, sab 6 ore 18.00 – SKY

Genoa-Napoli, sab 6 ore 20.45 – DAZN1

Benevento-Sampdoria, dom 7 ore 12.30 – DAZN 1

Udinese-Verona, dom 7 ore 15.00 – DAZN 1

Parma-Bologna, dom 7 ore 18.00 – SKY

Lazio-Cagliari, dom 7 ore 20.45 – SKY

22a giornata (da venerdì 12 a lunedì 15 febbraio 2021)

Bologna-Benevento, venerdì 12 ore 20.45 – SKY

Torino-Genoa, sabato 13 ore 15.00 – SKY

Napoli-Juventus, sabato 13 ore 18.00 – SKY

Spezia-Milan, sabato 13 ore 20.45 – DAZN1

Roma-Udinese, domenica 14 ore 12.30 – DAZN 1

Sampdoria-Fiorentina, domenica 14 ore 15.00 – DAZN 1

Cagliari-Atalanta, domenica 14 ore 15.00 – SKY

Crotone-Sassuolo, domenica 14 ore 18.00 – SKY

Inter-Lazio, domenica 14 ore 20.45 – SKY

Verona-Parma, lunedì 15 ore 20.45 – SKY

23ª giornata (da venerdì 19 a lunedì 22 febbraio 2021)

Fiorentina-Spezia, venerdì 19 ore 18.30 – SKY

Cagliari-Torino, venerdì 19 ore 20.45 – SKY

Lazio-Sampdoria, sabato 20 ore 15.00 – SKY

Genoa-Verona, sabato 20 ore 18.00 – SKY

Sassuolo-Bologna, sabato 20 ore 20.45 – DAZN1

Parma-Udinese, domenica 21 ore 12.30 – DAZN 1

Milan-Inter, domenica 21 ore 15.00 – DAZN 1

Atalanta-Napoli, domenica 21 ore 18.00 – SKY

Benevento-Roma, domenica 21 ore 20.45 – SKY

Juventus-Crotone, lunedì 22 ore 20.45 – SKY

24ª giornata (da venerdì 26 a domenica 28 febbraio 2021)

Torino-Sassuolo, venerdì 26 ore 20.45 – SKY

Spezia-Parma, sabato 27 ore 15.00 – SKY

Bologna-Lazio, sabato 27 ore 18.00 – SKY

Verona-Juventus, sabato 27 ore 20.45 – DAZN1

Sampdoria-Atalanta, domenica 28 ore 12.30 – DAZN 1

Crotone-Cagliari, domenica 28 ore 15.00 – DAZN 1

Inter-Genoa, domenica 28 ore 15.00 – SKY

Udinese-Fiorentina, domenica 28 ore 15.00 – SKY

Napoli-Benevento, domenica 28 ore 18.00 – SKY

Roma-Milan, domenica 28 ore 20.45 – SKY

25ª giornata (da martedì 2 a giovedì 4 marzo 2021)

Lazio-Torino, martedì 2 TBD – SKY

Juventus-Spezia, martedì 2 TBD – SKY

Sassuolo-Napoli, mercoledì 3 TBD – DAZN1

Benevento-Verona, mercoledì 3 TBD – DAZN1

Atalanta-Crotone, mercoledì 3 TBD – SKY

Cagliari-Bologna, mercoledì 3 TBD – SKY

Fiorentina-Roma, mercoledì 3 TBD – SKY

Genoa-Sampdoria, mercoledì 3 TBD – SKY

Milan-Udinese, mercoledì 3 TBD – DANZ1

Parma-Inter, giovedì 4 TBD – SKY

26ª giornata (da sabato 6 a lunedì 8 marzo 2021)

Spezia-Benevento, sabato 6 ore 15.00 – SKY

Udinese-Sassuolo, sabato 6 ore 18.00 – SKY

Juventus-Lazio, sabato 6 ore 20.45 – DAZN1

Roma-Genoa, domenica 7 ore 12.30 – DAZN 1

Fiorentina-Parma, domenica 7 ore 15.00 – DAZN 1

Crotone-Torino, domenica 7 ore 15.00 – SKY

Verona-Milan, domenica 7 ore 15.00 – SKY

Sampdoria-Cagliari, domenica 7 ore 18.00 – SKY

Napoli-Bologna, domenica 7 ore 20.45 – SKY

Inter-Atalanta, lunedì 8 ore 20.45 – SKY

27ª giornata (da venerdì 12 a domenica 14 marzo 2021)

Lazio-Crotone, venerdì 12 ore 15 – SKY

Atalanta-Spezia, venerdì 12 ore 20.45 – SKY

Sassuolo-Verona, sabato 13 ore 15.00 – SKY

Benevento-Fiorentina, sabato 13 ore 18.00 – SKY

Genoa-Udinese, sabato 13 ore 20.45 – DAZN1

Bologna-Sampdoria, domenica 14 ore 12.30 – DAZN 1

Parma-Roma, domenica 14 ore 15.00 – DAZN 1

Torino-Inter, domenica 14 ore 15.00 – SKY

Cagliari-Juventus, domenica 14 ore 18.00 – SKY

Milan-Napoli, domenica 14 ore 20.45 – SKY

28ª giornata (da venerdì 19 a domenica 21 marzo 2021)

Parma-Genoa, venerdì 19 ore 20.45 – SKY

Crotone-Bologna, sabato 20 ore 15.00 – SKY

Spezia-Cagliari, sabato 20 ore 18.00 – SKY

Inter-Sassuolo, sabato 20 ore 20.45 – DAZN1

Verona-Atalanta, domenica 21 ore 12.30 – DAZN 1

Udinese-Lazio, domenica 21 ore 15.00 – DAZN 1

Juventus-Benevento, domenica 21 ore 15.00 – SKY

Sampdoria-Torino, domenica 21 ore 15.00 – SKY

Fiorentina-Milan, domenica 21 ore 18.00 – SKY

Roma-Napoli, domenica 21 ore 20.45 – SKY

29ª giornata (sabato 3 aprile 2021)

Milan-Sampdoria, sabato 3 ore 12.30 – SKY

Atalanta-Udinese, sabato 3 ore 15.00 – SKY

Benevento-Parma, sabato 3 ore 15.00 – SKY

Cagliari-Verona, sabato 3 ore 15.00 – DAZN1

Genoa-Fiorentina, sabato 3 ore 15.00 – SKY

Lazio-Spezia, sabato 3 ore 15.00 – DAZN1

Napoli-Crotone, sabato 3 ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Roma, sabato 3 ore 15.00 – SKY

Torino-Juventus, sabato 3 ore 18.00 – DAZN1

Bologna-Inter, sabato 3 ore 20.45 – SKY