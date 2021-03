E' stato ufficializzato dalla Lega Serie A l'ultimo calendario relativo a posticipi e anticipi inseriti tra il 30° e il 34° turno, ovvero tra le partite in programma dal 10 aprile fino al 3 maggio 2021. Due match-clou in programma, entrambi in posticipo serale alle 20.45: Napoli-Inter, 31° turno, domenica 18 aprile e Lazio-Milan, 33° turno lunedì 26 aprile. E' stato definito anche il doppio recupero Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, il 7 aprile alle 18.45

Anticipi e posticipi dalla 30a alla 34a giornata di Serie A

30ª giornata (da sabato 10 a lunedì 12 aprile 2021)

Spezia-Crotone, sabato 10 aprile 2021 ore 15.00 – SKY

Parma-Milan, sabato 10 aprile 2021 ore 18.00 – SKY

Udinese-Torino, sabato 10 aprile 2021 ore 20.45 – DAZN

Inter-Cagliari, domenica 11 aprile 2021 ore 12.30 – DAZN

Roma-Bologna, domenica 11 aprile 2021 ore 18.00 – SKY

Fiorentina-Atalanta, domenica 11 aprile 2021 ore 20.45 – SKY

Benevento-Sassuolo, Lunedì 12 aprile 2021 ore 20.45 – SKY

31ª giornata (da sabato 17 a domenica 18 aprile 2021)

Crotone-Udinese, Sabato 17 aprile 2021 ore 15.00 – SKY

Sampdoria-Verona, Sabato 17 aprile 2021 ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Fiorentina, Sabato 17 aprile 2021 ore 18.00 – SKY

Cagliari-Parma, Sabato 17 aprile 2021 ore 20.45 – DAZN

Milan-Genoa, Domenica 18 aprile 2021 ore 12.30 – DAZN

Torino-Roma, Domenica 18 aprile 2021 ore 18.00 – SKY

Napoli-Inter, Domenica 18 aprile 2021 ore 20.45 – SKY

32ª giornata (da martedì 20 aprile a giovedì 22 aprile 2021)

Verona-Fiorentina, Martedi 20 aprile 2021 ore 20.45 – SKY

Milan-Sassuolo, Mercoledi 21 aprile 2021 ore 18.30 – SKY

Roma-Atalanta, Giovedì 22 aprile 2021 ore 18.30 – DAZN

Napoli-Lazio, Giovedì 22 aprile 2021 ore 20.45 – SKY

33ª giornata (da sabato 24 aprile a lunedì 26 aprile 2021)

Genoa-Spezia, Sabato 24 aprile 2021 ore 15.00 – SKY

Parma-Crotone, Sabato 24 aprile 2021 ore 18.00 – SKY

Sassuolo-Parma, Sabato 24 aprile 2021 ore 20.45 – DAZN

Benevento-Udinese, Domenica 25 aprile 2021 ore 12.30 – DAZN

Cagliari-Roma, Domenica 25 aprile 2021 ore 18.00 – SKY

Atalanta-Bologna, Domenica 25 aprile 2021 ore 20.45 – SKY

Torino-Napoli, Lunedi 26 aprile 2021 ore 18.30 – SKY

Lazio-Milan, Lunedi 26 aprile 2021 ore 20.45 – SKY

34ª giornata (da sabato 1° maggio a lunedì 3 maggio 2021)

Verona-Spezia, Sabato 1 maggio 2021 ore 15.00 – SKY

Crotone-Inter, Sabato 1 maggio 2021 ore 18.00 – SKY

Milan-Benevento, Sabato 1 maggio 2021 ore 20.45 – DAZN

Lazio-Genoa, Domenica 2 maggio 2021 ore 12.30 – DAZN

Udinese-Juventus, Domenica 2 maggio 2021 ore 18.00 – SKY

Sampdoria-Roma, Domenica 2 maggio 2021 ore 20.45 – SKY

Torino-Parma, Lunedì 3 maggio 2021 ore 20.45 – SKY