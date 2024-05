Il Cagliari s’illude ma paga il rosso a Gaetano, il Lecce pareggia e vede la salvezza

video suggerito

Finisce in parità l'anticipo domenicale della 35a giornata tra Cagliari e Lecce. La squadra di Ranieri in vantaggio con Mina, ha pagato poi a caro prezzo l'espulsione di Gaetano. Nella ripresa in superiorità numerica gli uomini di Gotti hanno trovato il pari con Krstovic, andando ad un passo dal successo: due i pali per gli ospiti, disinnescati anche da un attento Scuffet.

Cagliari in vantaggio con Mina contro il Lecce

Il Cagliari si è fatto decisamente preferire in avvio, sfruttando anche la spinta del pubblico. Dopo un gol annullato con il var per un tocco di mano di Deiola, il vantaggio è arrivato grazie a Mina, abile nella deviazione ravvicinata su un tiro dalla distanza di Gaetano.

Gaetano protagonista in negativo, espulso con il Var

L'ex Napoli protagonista dunque sia in positivo che in negativo: nel finale di frazione una sua entrataccia con la gamba alta su un avversario gli è costata il rosso. Decisivo anche in questo caso l'intervento della tecnologia che ha aiutato l'arbitro Marcenaro. Una situazione che ha alimentato il nervosismo, con la sfida che è diventata spigolosa e diversi momenti di tensione tra i protagonisti.

Il Lecce pareggia con Krstovic e rischia il colpaccio

Il match è rimasto spigoloso anche nella ripresa, con il Lecce che però non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica. Pochi i veri brividi per Scuffet fino al minuto 84′, quando Almqvist ha messo un pallone perfetto per Krstovic che ha fatto 1-1. Una doccia fredda per l'Unipol Arena che ha tenuto il fiato sospeso poi nel finale quando i salentini hanno colpito ben due pali prima con Baschirotto e poi con Sansone.

La classifica e la posizione di Cagliari e Lecce in zona retrocessione

Un pareggio che fa molto comodo al Lecce che si avvicina a grandi passi alla salvezza. I giallorossi ora sono a quota 37, a più 8 sul terzultimo posto occupato dall’Udinese. 33 invece i punti del Cagliari, a cui oggi i tre punti avrebbero fatto molto comodo. Finale di stagione incandescente in chiave salvezza.