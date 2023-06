Il Brescia si iscrive a due diversi campionati: Cellino non ha accettato la retrocessione Il Brescia ha provveduto ad iscrivere la squadra sia al campionato di Serie C che quello di B nonostante la retrocessione dalla serie cadetta a seguito del ko ai playout contro il Cosenza. Il presidente Cellino sta portando avanti la sua tesi e vuole andare fino in fondo chiedendo giustizia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Brescia è retrocesso dalla Serie B alla C in seguito dei playout persi nel doppio confronto contro il Cosenza. Le Rondinelle torneranno così a disputare un campionato di terza serie dopo ben 38 anni tra serie cadetta e Serie A. Ma non è detta l'ultima parola. Il presidente dei lombardi, Massimo Cellino, non ha si è mai rassegnato a quest'idea e infatti, nonostante la sconfitta sul campo, è andato deciso contro la Reggina per accendere il faro sui conti del club calabrese dopo i noti problemi patiti durante la stagione. Tra punti di penalizzazione e continui ricorsi il club dello Stretto ha vissuto un campionato altalenante e proprio su questo si sta appellando Cellino.

Quest'ultimo reputa inammissibile che la Reggina possa iscriversi al prossimo campionato con una situazione simile. I calabresi dovranno versare una cifra importante entro la mezzanotte del 20 giugno per sanare posizioni relative a stipendi giocatori e contributi Irpef e Inps. Se non dovesse farcela a iscriversi rispettando queste scadenze e questi parametri, sarebbe proprio il Brescia ad essere ripescato prendendo il posto dei calabresi. Ecco perché Cellino ha fatto sapere di aver provveduto ad iscrivere già ora la squadra al prossimo campionato cadetto.

La disperazione del Brescia dopo la sconfitta contro il Cosenza ai playout.

Una mossa preventiva da parte del massimo dirigente del Brescia che con una breve nota ha fatto sapere la linea del club: "Brescia Calcio comunica che, in data odierna, ha provveduto a presentare la domanda di iscrizione al Campionato Lega Nazionale Professionisti Serie B 2023/2024". L'enorme esposizione al Fisco da parte della Reggina, ha portato Cellino a questa mossa quasi a sorpresa. Il presidente del Brescia ha dunque iscritto la squadra al prossimo campionato di Serie B nonostante sia retrocesso ufficialmente in C. Un'azione necessaria per partire subito in pole nel caso di ripescaggio.L'aspetto più strano della vicenda è che il Brescia ha anche formalizzato l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Ad oggi infatti Cellino ha iscritto il Brescia contemporaneamente a due campionati in attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi. Si cercherà di fare luce ora su una vicenda che sembra stia diventando una vera gatta da pelare per la Lega di B. Il Brescia non ha dunque alcuna intenzione di perdere l'opportunità di ripescaggio e punta pesantemente il dito contro la Reggina, specie a seguito della nota diramata ieri sul proprio sito: "Brescia Calcio comunica di aver inoltrato alla Procura Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. notizia di illecito e richiesta di esercizio del potere disciplinare ai sensi dell’art. 118 CGS F.I.G.C". Insomma, sembra che siamo davvero solo all'inizio di un'estate che si preannuncia già caldissima.