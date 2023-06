Il Brescia non si arrende alla retrocessione: Cellino sogna la riammissione e denuncia la Reggina Il Brescia ha presentato denuncia alla Reggina: in ballo c’è il piano di ristrutturazione del debito che potrebbe cambiare la griglia di partenza della Serie B.

A cura di Ada Cotugno

Il Brescia non ha digerito la retrocessione in Serie C: appena una settimana fa le Rondinelle hanno salutato il campionato cadetto dopo aver fallito il playout contro il Cosenza, concluso fra mille polemiche e in un clima incandescente al Rigamonti.

Sul campo la squadra non ha ottenuto il risultato sperato nel doppio incontro, ma c'è ancora una piccola speranza per restare aggrappati alla Serie B. La griglia di partenza del prossimo campionato rischia di cambiare a causa di Massimo Cellino: il presidente del Brescia si è rivolo a uno studio legale per presentare denuncia contro la Reggina.

I calabresi, che sono stati sanzionati per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, hanno chiesto udienza per l'approvazione del piano di ristrutturazione del debito. Secondo il Brescia il piano presenterebbe alcune irregolarità e domani sarà chiamato al dibattimento.

Per Cellino ci sarebbero incongruenze per quanto riguarda gli introiti provenienti dalle sponsorizzazioni e dallo stadio che avrebbero così falsato i numeri. Ma non c'è solo questo, perché il presidente della società lombarda, aiutato dai suoi avvocati, ha sottolineato una lunga serie di irregolarità che potrebbero costare caro alla Reggina.

Tutto si sposterà in tribunale, dove verrà analizzato il piano presentato dai calabresi e anche le contestazioni del Brescia che sarà coinvolto dai giudici. La speranza di Celino è quella di essere riammesso, sovvertendo così il verdetto maturato sul campo.

Le iscrizioni alla prossima Serie B si chiuderanno il 20 giugno e fino ad allora tutto potrebbe succedere: se la denuncia delle Rondinelle dovesse risultare fondata, allora la Reggina rischierebbe seriamente di non iscriversi al campionato cambiando totalmente il volto di questa stagione che si è complicata nelle battute finali.