Brescia-Cosenza sospesa a pochi minuti dalla fine: lancio di fumogeni dalla curva e invasione Caos durante il ritorno dei playoff di serie B tra Brescia e Cosenza: la curva di casa lancia fumogeni in campo, poi scatta l’invasione da parte di diversi tifosi.

A cura di Ada Cotugno

Succede di tutto allo stadio Rigamonti nei minuti finali di Brescia-Cosenza, il ritorno dei playoff di Serie B: dopo il gol del vantaggio segnato dagli ospiti in pieno recupero la curva di casa è esplosa costringendo l'arbitro a sospendere momentaneamente la partita.

Dal settore del tifo più caldo delle Rondinelle sono stati lanciati diversi fumogeni in campo che hanno sfiorato i giocatori, rendendo impossibile proseguire la partita. Come se non bastasse poi è scattata anche l'invasione di campo da parte dei sostenitori del Brescia che ha costretto le due squadre e l'arbitro Massa a rintanarsi di corsa nel tunnel che porta verso gli spogliatoi.

Sono stati attimi molto concitati che hanno segnato un momento molto delicato della partita. Dopo aver perso la gara d'andata per 1-0, la squadra di casa era riuscita a pareggiare i conti al 70′ grazie al gol di Bisoli, ma proprio nei minuti finali il Cosenza si è riportato in avanti con il pari arrivato grazie al colpo di testa di Meroni.

Il pareggio consente ai calabresi di vincere lo spareggio e restare in Serie A, spedendo gli ospiti nella categoria inferiore. Subito dopo il gol subito è insorta la curva del Brescia che ha protestato lanciando diversi fumogeni (circa dieci) in campo che sono atterrati nei dintorni dell'area di rigore.

E mentre il fumo si diradava è partita anche l'invasione di campo da parte di diversi tifosi: è servito l'intervento delle forze dell'ordine e degli steward per calmare la situazione e far rientrare l'allarme, evitando lo scontro fra i tifosi e i calciatori che intanto si sono diretti di corsa verso l'ingresso degli spogliatoi.

Le due squadre, impaurite dopo l'accaduto, si sono risistemate in campo scortati dagli agenti di polizia in tenuta antisommossa ma la partita non è ancora ricominciata. Nel complesso mancano pochssimi secondi prima del fischio finale, ma dovrà essere l'arbitro Massa a comunicare la ripresa dell'incontro quando ci saranno tutte le condizioni per proseguire.