Il Brasile ha un nuovo Ct per dimenticare Ancelotti, è Dorival Junior: “Un sogno che si realizza” Dorival Junior è il nuovo Ct del Brasile, lo ha annunciato il suo attuale club, il San Paolo: il 61enne prende il posto dell’esonerato Fernando Diniz e avrà il compito di risollevare la Seleçao da uno dei periodi più bui della sua storia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver salutato nelle scorse ore Fernando Diniz, che dallo scorso 4 luglio ricopriva il ruolo di Ct ad interim contemporaneamente al suo ruolo di allenatore del Fluminense, e aver dovuto prendere atto del rinnovo di Ancelotti col Real Madrid, il Brasile sta per annunciare ufficialmente il nuovo tecnico della Seleçao. Il nome del prescelto ormai è certo, visto che ci ha pensato il San Paolo a comunicare la separazione dal suo allenatore Dorival Junior, "che ha presentato le sue dimissioni per assumere la guida della nazionale brasiliana".

Il tweet del club paulista riporta anche le parole del neo Ct verdeoro: "È la realizzazione di un sogno personale, che è stato possibile solo perché ho ricevuto il riconoscimento per il lavoro svolto al San Paolo. Per questo devo ringraziarvi per aver preso parte a questo importante periodo di ricostruzione, guidato con competenza dalla presidenza e dal consiglio. Grazie agli investimenti infrastrutturali e progettuali degli ultimi anni, il club è pronto ad accogliere i professionisti più qualificati presenti sul mercato. Vorrei anche ringraziare i tifosi per tutto il loro amore e sostegno".

Andare avanti con Diniz, pur vittorioso col proprio club lo scorso novembre in Libertadores, era del resto diventato impossibile per la Federcalcio brasiliana, sotto grande pressione dopo il disastroso ultimo periodo, contrassegnato da tre sconfitte nelle ultime tre partite giocate nelle qualificazioni mondiali, che vedono la Seleçao addirittura sesta nella classifica del girone. La CBF non ha confermato ancora l'arrivo di Dorival, ma è questione di poco tempo.

Il 61enne tecnico in precedenza ha allenato il Flamengo vincendo due titoli importanti nel 2022 – la Copa do Brasil e la Copa Libertadores – prima di approdare al San Paolo, dove ha continuato a vincere guadagnandosi l'occasione della vita ma anche una bella patata bollente. I risultati scadenti sono figli anche di una serie di infortuni, in primis quello della stella Neymar, operato ai legamenti del ginocchio e fuori per mesi. A Dorival Junior il compito di riportare entusiasmo in un ambiente depresso, poi parleranno il campo e i risultati.