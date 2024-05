video suggerito

Il Borussia Dortmund saluta Reus con la guardia d'onore: l'ultima partita in casa diventa una festa Reus ha giocato la sua ultima partita in casa con il Borussia Dortmund prima dell'addio: dopo 12 anni il tedesco ha salutato il Muro Giallo per l'ultima volta.

A cura di Ada Cotugno

Marco Reus ha salutato il Muro Giallo per l'ultima volta in carriera. Dopo dodici anni il giocatore dirà addio al Borussia Dortmund, la squadra di una vita intera, e oggi ha giocato la sua ultima partita in casa circondato dall'amore dei tifosi e dei suoi compagni.

È stata un'ultima esibizione da brividi, in attesa della grande finale di Champions League che potrebbe fargli dire addio nel modo più bello possibile. Nel frattempo il giocatore si è accontentato dell'ennesima bella partita, coronata da un gol su punizione di grande bellezza: sembrava la trama di un film, giunto ormai alle battute finali con la chiusura del suo dodicesimo capitolo.

La guardia d'onore del Borussia Dortmund a Reus

E ovviamente non poteva mancare il saluto più importante, quello dei suoi compagni. All'ingresso in campo Reus è stato omaggiato dai tifosi del Muro Giallo che lo hanno ringraziato per i dodici anni di fedeltà e amore incondizionato, ma al momento dell'uscita dal campo il grande protagonista è stato tutto il Borussia Dortmund che si è alzato in piedi per salutarlo con la guardia d'onore.

Mentre si avvicinava verso la panchina tutti i suoi compagni di squadra si sono alzati in piedi e si sono messi in fila per creare un corridoio e accompagnarlo al suo posto, onorandolo con gli applausi e con strette di mano. A fare da sfondo a tutto c'erano le bandiere gialle e nere e i cori dei tifosi che per l'ultima volta lo hanno accompagnato fuori dal campo.

Il prossimo passo sarà affrontare la finale di Champions League contro il Real Madrid, la possibile ciliegina sulla torta per la sua carriera. Sarà una serata importantissima, l'ultima in assoluto con il suo Borussia Dortmund prima di dirsi addio per sempre e cominciare una nuova avventura.