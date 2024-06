video suggerito

Il Bologna si affiderà a Italiano nell’anno della Champions: l’allenatore ha dato il suo via libera Vincenzo Italiano sarà il prossimo allenatore del Bologna. Sarà l’ex Fiorentina a prendere la pesante eredità lasciata da Thiago Motta che ha portato la squadra fino alla qualificazione in Champions. Ok definitivo e contratto di 2 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bologna nelle mani di Vincenzo Italiano. Dopo aver incassato il "no" a proseguire in Emilia da parte di Thiago Motta (promesso sposo della Juventus ndr), il club rossoblù si è subito messo alla ricerca di un tecnico che possa prendere in mano la pesante eredità lasciata dall'italo-brasiliano. La scelta è ricaduta fin da subito su Italiano che ha chiuso il suo percorso con la Fiorentina dopo la seconda finale di Conference League persa.

La viola ha infatti ufficializzato proprio oggi l'arrivo di Raffaele Palladino come nuovo allenatore e ora per Italiano si aprono le porte della Champions. Secondo Sky Italiano avrebbe dato il suo ok definitivo all'affare per un contratto di due anni più opzione per il terzo. Eredità pesante per l'allenatore nato a Karlsruhe che dovrà trainare un gruppo perfetto che Thiago Motta aveva fatto crescere e maturare in pochissimo tempo portandolo fino al quinto posto in classifica centrando la qualificazione alla prossima e nuovissima Champions.

La delusione di Italiano dopo la seconda finale consecutiva di Conference persa.

L'ingaggio di Italiano con il Bologna

Italiano ha accettato più o meno le stesse condizioni di Firenze. La base dell’accordo, prevede due milioni di euro iniziali che possono salire fino a 2,5 con l'inserimento di bonus basati su piazzamento in campionato e vittoria in Coppa Italia. Insomma, il Bologna fa capire di voler competere su tutti i fronti quest'anno sperando di dare seguito all'ottimo lavoro visto negli anni prima da Mihajlovic e poi dallo stesso Thiago Motta che ha completato l'opera quest'anno.

Il via libera di Italiano dopo l'accelerata del Bologna

L'ormai ex allenatore della Fiorentina era stato seguito da diverse squadra. Si pensava che il Napoli potesse presto ingaggiarlo dopo il suo addio alla viola e invece alla fine i partenopei sono andati su Conte. Il domino delle panchine lentamente ha preso forma in Serie A con le big che hanno quasi tutte ormai chiuso o pronte a ufficializzare il proprio tecnico, Lazio compresa, che pare aver sciolto gli ultimi dubbi su Tudor. Ecco perché nelle ultime ore il Bologna ha dato un'accelerata alla situazione dando una sorta di ultimatum a Italiano puntando a chiudere nel giro di non oltre 48 ore.