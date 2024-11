video suggerito

Il Bologna passeggia su un Venezia inconsistente: festa con doppietta di Ndoye e gol di Orsolini Il Bologna festeggia contro il Venezia e trova la via della goleada con cui dimenticare le amarezze europee. Doppietta di Ndoye e gol di Orsolini per tre punti che rilanciano i rossoblù in classifica. Dove sprofonda il Venezia di Di Francesco, sempre più ultimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Bologna risorge al Dall'Ara contro il Venezia: 3-0 il risultato finale per un successo che significa ennesimo passo in avanti in classifica e l'immediata reazione alle delusioni europee in Champions. Una vittoria firmata Ndoye, doppietta per lo svizzero, e Orsolini. Per il Venezia, buio assoluto: qualche sprazzo a parte per i lagunari continua l'incubo Serie A con la certificazione dell'ultimo posto.

Al Dall'Ara il Bologna di Italiano cerca la rivincita morale e di campo per l'ennesima delusione arrivata in Champions League. A farne le spese, il Venezia, fanalino di coda in classifica e vittima sacrificale che appare perfetta per rilanciare in alto i cuori rossoblù. La gara però è più equilibrata rispetto alle speranze e alle aspettative del pubblico accorso in massa al Dall'Ara a sostegno della propria squadra. Le occasioni non mancano ma per sbloccare la partita deve arrivare un fallo da rigore, che l'arbitro e il VAR assegnano per un intervento irregolare su Ndoye. Con Orsolini in panchina, il tiro dal dischetto dovrebbe essere per i piedi di Castro ma è lo svizzero a prendersi la responsabilità: riuscendo nell'intento. 1-0, risultato con cui finisce il primo tempo anche se i lagunari sono stati vicini al meritato pareggio.

Nella ripresa il Venezia implode, senza più riuscire a creare trame offensive degne di nota. Il Bologna ringrazia e gestisce il minimo vantaggio senza affanno alcuno, mantenendo le giuste distanze per avere saldamente in mano i tre punti in palio. Sia Italiano che Di Francesco pagano il loro pegno con due cambi forzati ma sono ancora i padroni di casa a essere maggiormente pericolosi: Karlsson però spreca il colpo del KO al 56′ quando invece dell'angolino giusto spara tra le braccia di Stankovic.

Leggi anche Il Bologna segna il primo gol in Champions ma è sconfitto in casa dal Lille

Ma il finale è tutto rossoblù: prima Orsolini – appena entrato – calcia il rigore della tranquillità non fallendo l'appuntamento con il 5° gol personale stagionale. Poi offre l'assist vincente per la doppietta personale di Ndoye che festeggia il tris ad un Venezia da tempo con la testa negli spogliatoi. Lagunari disarmanti, Di Francesco assorto in panchina di fronte all'ennesimo KO che certifica l'ultimo posto in classifica.