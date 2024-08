video suggerito

Il Bodo Glimt presenta il nuovo acquisto insultando la Roma e incitando alla violenza: il video shock Nel video di presentazione del suo ultimo acquisto il Bodo Glimt rivolge offese alla Roma e incita alla violenza contro l'ex preparatore Nuno Santos: il vergognoso insulto dai canali ufficiali del club norvegese non è passato inosservato.

A cura di Michele Mazzeo

Le rivalità nel calcio ci sono sempre state ma se tra le tifoserie si sono spesso superati i limiti della decenza (e per questo vengono colpevolizzate) finora tra società rivali ci si è al massimo limitati a qualche simpatico sfottò senza mai tracimare nelle offese e negli insulti. Ed è per questo che quanto fatto dal club norvegese del Bodo Glimt nel video di presentazione del suo ultimo acquisto, oltre che scioccante, è da considerarsi vergognoso: il volgare insulto alla Roma e l'incitamento alla violenza nei confronti di un ex membro dello staff tecnico giallorosso è difatti un qualcosa che va condannato senza se e senza ma, e lo è ancor di più perché proveniente dai profili ufficiali del club scandinavo.

Che, dopo gli incroci nella Conference League 2021-2022, tra il Bodo Glimt e la Roma non scorresse buon sangue non è mai stato un mistero (al termine del match d'andata dei quarti di finale c'è stata anche una rissa negli spogliatoi tra vari componenti dei rispettivi staff tecnici di allora), ma in occasione del video di presentazione del nuovo acquisto Philip Zinckernagel si è andati decisamente oltre.

Nel video pubblicato dai canali ufficiali del club norvegese si vede infatti il calciatore danese proveniente dal Bruges guardare delle immagini di Zorro su un PC portatile che poi chiude. A quel punto però l'inquadratura si focalizza sul retro del PC sul quale al centro in bella vista c'è un adesivo con l'eloquente scritta "Roma me**a". Un palese insulto al club giallorosso. Ma non solo. Di fianco al volgare epiteto campeggia infatti un mirino al cui interno c'è la foto del volto dell'ex preparatore dei portieri ai tempi di Mourinho, Nuno Santos (il protagonista della rissa con l'allenatore dei norvegesi Knutsen nell'incandescente post-match di Bodo-Roma del 7 aprile 2022). Evidente dunque l'incitamento all'odio e alla violenza nei confronti dell'ex preparatore giallorosso.

Un video quindi che ha inevitabilmente fatto infuriare i tifosi giallorossi e fomentato i supporter del club norvegese, ottenendo dunque ciò che una società dovrebbe in realtà evitare, vale a dire l'inasprimento dei toni di una rivalità tra Roma e Bodo Glimt che già in passato ha portato ad episodi spiacevolissimi.