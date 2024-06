video suggerito

Il Besiktas sceglie De Sanctis come direttore sportivo ma i tifosi sono perplessi: “Chi è questo?” I tifosi del Besiktas non hanno preso bene la nomina di De Sanctis come nuovo direttore sportivo: “Qual è il suo successo? Nient’altro che una retrocessione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura di Morgan De Sanctis come direttore sportivo continuerà in Turchia: l'ex portiere di Napoli e Roma è il prescelto del Besiktas, una sfida entusiasmante che lo riporta in un Paese dove ha già giocato come portiere negli anni trascorsi al Galatasaray. Una scelta che però non ha trovato la piena accoglienza dei tifosi, perplessi per la sua nomina e per i piani futuri del presidente.

L'accordo secondo Sky è stato praticamente trovato e si tratterebbe solo di mettere nero su bianco l'inizio di questa nuova collaborazione che non comincia proprio con i favori della piazza. Sui social i tifosi turchi si sono dimostrati abbastanza scettici per il suo arrivo e c'è anche chi non ha la più pallida idea di chi si tratti, nonostante abbia assaporato già il campionato locale nella sua carriera da portiere.

I tifosi del Besiktas protestano contro il club

L'ex direttore sportivo della Salernitana non ha avuto modo neanche di mettere piede per la prima volta nella sua nuova squadra e già si trova ad affrontare orde di appassionati che avrebbero gradito un profilo completamente diverso dal suo. La notizia non è stata accolta con calore sui social e tanti hanno messo in dubbio il progetto del presidente che ha scelto per la sua dirigenza un professionista sconosciuto ai più.

"La gestione Arat non ha alcun piano apparente. Non danno speranza per il futuro" scrivono i tifosi per commentare la notizia, visibilmente perplessi e delusi dall'arrivo di De Sanctis. In tanti battono sulla sua inesperienza come DS, cominciata nel 2020 alla Roma come sostituto di Petrachi e continuata alla Salernitana sulla scia di Walter Sabatini che lo ha poi rimpiazzato il 22 dicembre 2023.

Nessun tifoso conosce De Sanctis

Oltre alle proteste per la poca esperienza c'è chi si lamenta perché il Besiktas ha deciso di puntare su un profilo poco conosciuto. "Chi è questo? Siamo bloccati con questo?" commentano diversi tifosi che sono corsi sul web per informarsi sul nuovo direttore sportivo. E le scoperte non sono state tanto piacevoli: l'ultima avventura di De Sanctis alla Salernitana si è conclusa con la retrocessione in Serie B, anche se aveva lasciato il club alcuni mesi prima della fine del campionato.

Una nota a margine che non piace affatto agli appassionati turchi, preoccupati per il palmares del nuovo dirigente, per le sue capacità e anche per le esperienze pregresse che almeno sulla carta non li soddisfano: "Qual è il suo successo come direttore sportivo? Nient'altro che una retrocessione".