Il bel pensiero di Bruno Genesio: ha fatto un regalo di Natale ai figli dei suoi calciatori Il tecnico francese si è trasformato in Babbo Natale e ha fatto un regalo ai figli dei calciatori del Rennes. Un gesto tanto bello quanto inaspettato quello di Bruno Genesio.

A cura di Alessio Morra

Di gesti gentili se ne vedono tanti, per fortuna, nel mondo dello sport. È unico molto probabilmente quello che ha fatto l'allenatore del Rennes, che ha mostrato una sensibilità fuori dal comune e ha deciso di fare un pensiero, un piccolo dono ai figli dei suoi calciatori. Avranno senz'altro apprezzato tutti. Genesio ha confermato e ha anche spiegato perché lo ha fatto e soprattutto ha fatto un ulteriore omaggio dichiarando di essere stato ispirato in questo gesto da uno dei grandi del calcio francese.

Bruno Genesio è stato un buon calciatore, ha avuto una lunga carriera, e non da tante stagioni è un allenatore di successo. Ufficialmente non ha vinto trofei in Francia, ma non avendo mai avuto tra le mani la squadra più forte era difficile. Sempre tra i primi quattro con il Lione, si è confermato al Rennes con cui sta lottando per ottenere un posto in Champions League.

Genesio ha voluto omaggiare Gerard Houllier, grande allenatore francese venuto a mancare nel 2020.

La Ligue 1 è ripartita subito dopo Natale e i calciatori sono stati costretti ad allenarsi pure a Natale. Ma quando quelli del Rennes sono andati al campo d'allenamento hanno trovato una sorpresa, come ha svelato Flavien Tait: "Il nostro allenatore ha fatto un regalo ai nostri figli, è stato molto carino, ha mostrato la sua personalità. Grande rispetto per lui, lo ringrazio per questo bel gesto".

Alla vigilia della sfida con il Reims Genesio ha confermato tutto e ha spiegato perché ha deciso di fare un piccolo omaggio ai figli dei suoi calciatori: "Ho avuto questa idea durante la mia vacanza. Penso spesso a Gerard Houllier, che prestava molta attenzione a tante piccole cose al di fuori del calcio e pensando a lui ho avuto questa idea. Ho pensato che potesse essere carino fare questo piccolo gesto a chi ha avuto figli".

Mentre ai calciatori il tecnico non ha fatto nessun regalo, ma nel giorno di Natale non li ha fiaccati: "L'allenamento non è stato lungo, basato sul piacere e sul gioco".