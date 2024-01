Il gesto di fair-play di Dickmann: l’avversario crolla a terra e rinuncia all’occasione da gol Bellissimo gesto di fair play di Dickmann in Modena-Brescia: l’avversario cade a terra per un infortunio e lui rinuncia all’occasione da gol, mettendo la palla fuori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Lorenzo Dickmann, è stato protagonista del gesto più bello di questo weekend calcistico in Italia. Il calciatore del Brescia nel corso della partita col Modena, vinta dalle Rondinelle per 2-1, ha messo palla in fallo laterale in occasione di un contropiede dopo aver visto un avversario fermarsi per un problema muscolare,

Oukhadda stava correndo all'indietro per rincorrere il calciatore della squadra di Maran ma ad un certo punto si è accasciato a terra per un problema fisico: a quel punto Dickmann ha deciso di non attaccare l’area di rigore e mettere la palla fuori per far soccorrere l'avversario.

Il bellissimo gesto del calciatore del Brescia è stato esaltato anche sui social dai tifosi e dall'account ufficiale della Serie B.

Questa situazione si è verificata al minuto 84 e poteva chiudere definitivamente la partita per il Brescia, che in quel momento era avanti per 2-1. Dickmann non ci ha pensato un attimo e si è fermato, lasciando abbastanza scossi anche i compagni che accompagnavano l'azione al centro come si può vedere dal video.

Il Brescia ha vinto lo stesso la sua partita e ha messo in cascina altri tre punti importanti che portano la squadra di Rolando Maran all'ottavo posto in classifica, quindi in zone play-off. Dopo un inizio difficile e l'esonero di Gastaldello, la squadra lombarda ha cambiato marcia e ha rialzato la testa mettendo insieme una serie di risultati utili consecutivi che gli hanno permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione e affacciarsi nei quartieri alti.

Al Braglia le Rondinelle si sono portate sul 2-0 dopo mezz'ora, grazie all'autorete di Zaro (propiziata da Dickmann) e alla bellissima punizione di Galazzi. La rete di Tremolada su rigore ha riaperto i giochi per il Modena ma la difesa lombarda ha resistito agli assalti avversari portandosi a casa una vittoria fondamentale.