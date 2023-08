Il Bayern lascia a casa Pavard: è scontro aperto con la società per un patto non rispettato Pavard non è stato convocato dal Bayern Monaco per la partita di campionato contro l’Augsburg: ennesimo segnale di mercato, ma tra il giocatore e il club c’era un patto che è completamente saltato.

A cura di Ada Cotugno

L'Inter aspetta Pavard e Pavard aspetta soltanto l'Inter. Il giocatore è ormai in rotta di collisione con il Bayern Monaco che non lo ha convocato per la partita di oggi contro l'Augsburg: un segnale importante che si riflette sul mercato dei nerazzurri, desiderosi di vedere la tanto attesa luce verde dopo aver trovato il completo accordo con il giocatore.

L'esclusione di Tomas Tuchel arriva dopo una settimana intensa fatta di tira e molla. Il francese ha saltato tre degli ultimi quattro allenamenti con i bavaresi e soltanto una volta ha giustificato la sua assenza con problemi alla schiena. Per il resto non ha mai nascosto la sua volontà di volare in Italia, forte anche di un accordo interno con la società che non è stato rispettato.

Secondo la Bild infatti Pavard non si sente più a suo agio al Bayern Monaco e da diverso tempo avrebbe manifestato il suo malcontento ai piani alti. Qualche mese fa l'ex direttore sportivo del club Hasan Salihamidzic gli aveva promesso che sarebbe partito nel corso di questa estate di calciomercato, evitando così l'addio a parametro zero nel 2024.

Da quel momento però tante cose sono cambiate nella dirigenza dei bavaresi e l'addio del DS ha anche rotto il patto che si era creato tra i due. Senza un sostituto Pavard non partirà, ma il mercato ha i giorni contati e trovare un altro difensore all'altezza non è una missione semplice.

Ed ecco che l'esclusione dalla lista dei convocati per la prossima partita non fa altro che alimentare la tensione creata tra il giocatore e la sua squadra che ha deciso di trattenerlo nonostante l'offerta presentata dall'Inter da oltre 30 milioni di euro. La volontà di Pavard è chiara da tempo, ma anche Tuchel non ha mai nascosto quali sono i veri piani del Bayern Monaco che non ha intenzione di compiere passi in avanti per sbloccare una situazione diventata troppo intricata.