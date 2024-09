video suggerito

Il Bayern esagera al debutto nella nuova Champions League: 9 gol alla Dinamo Zagabria, poker di Kane Il Bayern Monaco dilaga contro la Dinamo Zagabria nel match d’esordio della nuova Champions League: i bavaresi vincono 9-2 con Harry Kane che ne segna quattro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la prima giornata della nuova Champions League 2024-2025 in vetta alla classifica unica c'è per distacco il Bayern Monaco. I tedeschi, così come Aston Villa, Liverpool, Juventus, Real Madrid e Sporting Lisbona, hanno infatti tre punti ma una differenza reti nettamente superiore a tutte le altre. Già perché la formazione allenata da Vincent Kompany è stata protagonista di una partita dal risultato incredibile: i bavaresi hanno infatti battuto per 9-2 i croati della Dinamo Zagabria. La nuova Champions League si apre dunque con quella che è la vittoria più grande di sempre dato che da quando è la massima competizione europea si chiama così, nessuno aveva mai segnato nove gol in una sola partita.

Una larghissima vittoria dunque per Harry Kane (autore di quattro gol e se ne è visto annullare un altro dal VAR per una posizione di partenza in fuorigioco) e compagni che scrivono subito la storia della competizione con il nuovo formato. Un successo dalle proporzioni mastodontiche che non racconta però esattamente l'andamento del match dell'Allianz Arena dato che, dopo essere arrivati all'intervallo sul 3-0 per effetto del rigore trasformato dal centravanti ex Tottenham e i gol di Guerreiro e Olise, in avvio di ripresa i croati avevano riaperto il match grazie alle reti in rapida successione siglate da Petkovic e Ogiwara.

Passato lo sbandamento iniziale però i tedeschi hanno ripreso a macinare gioco e arrembare la porta del povero Nevistic che da lì al triplice fischio finale si è trovato così a dover raccogliere il pallone dal fondo della rete in altre sei occasioni: protagonisti ancora una volta Harry Kane che ha completato il suo poker segnando altre tre marcature (due delle quali dal dischetto) e Olise che realizzando il gol del momentaneo 5-2 ha siglato la personale doppietta; nel finale poi gloria anche per Sanè e Goretzka che scrivono il proprio nome sul tabellino di un match che in qualche modo, per le proporzioni del risultato, è già storico. Unica nota negativa per il Bayern Monaco l'infortunio occorso al portiere Manuel Neur, caduto male dopo un contrasto aereo in uscita contro un avversario e costretto a lasciare il campo e far spazio al suo storico secondo Ulreich.