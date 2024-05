video suggerito

Il Bari vince il playout e resta in Serie B nel segno di capitan Di Cesare: la Ternana è in Serie C Il Bari vince 3-0 in casa della Ternana e si salva: il prossimo anno giocherà ancora in Serie B. Retrocede la squadra umbra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Bari si salva e il prossimo anno giocherà ancora in Serie B. A retrocedere in Serie C è la Ternana, che ha subito un sonoro 3-0 in casa nella gara di ritorno del play-out e deve dire addio al campionato cadetto. Gara interpretata in maniera eccellente dai pugliesi, che partivano come sfavoriti ma hanno fatto una prestazione davvero superlativa e sono riusciti nell'impresa di evitare la retrocessione.

Dopo il pareggio per 1-1 nella partita del San Nicola, i Galletti avevano bisogno di una vittoria in casa degli umbri per mantenere la categoria e ci ha pensato ancora capitan De Cesare a suonare la carica: super gol del difensore, che oggi compie 41 anni, a suonare la carica nei minuti di recupero del primo tempo e strada in discesa per i ragazzi di Federico Giampaolo.

All'inizio della ripresa è Ricci a trovare lo spazio per infilare Iannarilli sugli sviluppi di un cross da destra: lo spicchio dei tifosi del Bari esplode di gioia, ma il resto dello stadio Liberati è sempre più in silenzio.

A mettere la parola fine alla partita è Sibilli, che riceve un lancio di Dorval e dopo aver dribblato un avversario appena entrato in area infila Iannarilli sul primo palo. La Ternana non è stata mai capace di reagire e ha creato pochissimi problemi alla squadra biancorossa, che ha amministrato il risultato fino alla fine.

Il tabellino di Ternana-Bari

RETI: 47′ Di Cesare, 51′ Ricci, 64′ Sibilli.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (77′ Dionisi); Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (46′ Raimondo), Carboni (57′ De Boer); Pereiro, Distefano. Allenatore: Breda.

BARI (3-5-2): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Maita, Maiello (57′ Lulic), Benali, Ricci; Sibilli, Nasti (69′ Morachioli). Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Federico La Penna.