Il Barcellona vuole Xavi ma ha fretta: scelto il nuovo allenatore, oggi l’annuncio Il Barcellona ha esonerato Ronald Koeman dall’incarico di allenatore dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano. Il club catalano ha individuato Xavi come sostituto ideale del tecnico olandese. Ma nonostante questo, il club ora ha fretta e per la panchina dei blaugrana ha già scelto il nuovo allenatore: oggi l’annuncio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Barcelona non vuole perdere tempo e soprattutto non vuole restare senza un allenatore per un solo giorno. Pertanto, il piano del club catalano è quello di annunciare nella giornata odierna il nome del tecnico che sostituirà Ronald Koeman sulla panchina del Barça. L'allenatore olandese è stato esonerato dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano lasciando per il momento vuoto il posto di allenatore della squadra catalana. Il presidente del Barça, Joan Laporta, ha esonerato Koeman dopo l'ennesima sconfitta e il club ha annunciato di averlo sollevato dall'incarico in tarda notte. Da quel momento in poi è partita la corsa al suo sostituto. Xavi Hernández è il grande favorito, anche se l'ex stella dei catalani, che oggi allena in Qatar, non prenderà il controllo della squadra prima della pausa delle nazionali di novembre.

In questo periodo, nonostante il fatto che Sergi Barjuan sia stato nominato allenatore ad interim, a prendere in mano le redini della squadra sarà momentaneamente Albert Capellas. Quest'ultimo potrebbe già dirigere la sessione d'allenamento della squadra prevista per questo giovedì pomeriggio (modificata da un'iniziale orario delle 11 alle 17). Albert Capellas è il coordinatore delle giovanili del Barcellona. Un uomo che conosce già l'ambiente blaurgrana, come del resto anche lo stesso Barjuan che però resterà ad allenare la squadra B. Capellas è stato anche ex allenatore della Danimarca Under 21 prima di approdare poi nel club catalano. È molto probabile che comunque il Barça, dopo aver affidato l'incarico ad interim a Cepallas per essere in panchina nella gara di sabato 30 ottobre contro l'Alaves, annunci poi il nome del nuovo allenatore che potrebbe essere proprio Xavi. Non è da escludere comunque che Cepallas possa restare fino alla sosta di novembre.

Xavi era già vicino all'approdo al Camp Nou la scorsa estate, quando Laporta dubitava dell'opportunità di continuare a puntare su Koeman. Il presidente del Barcellona ha poi confermato l'ex Ct dell'Olanda anche a causa dei grossi esborsi economici che avrebbe provocato al club un suo licenziamento (problemi evidentemente superati in questo momento data la situazione attuale). Mancano tre partite alla prossima sosta, termine massimo per l'arrivo ufficiale di Xavi: Alaves al Camp Nou, Dinamo Kiev a Kiev in Champions e gara contro il Celtic a Vigo. Saranno queste le gare in cui probabilmente Cepallas sarà alla guida del Barcellona (sempre che Xavi non arrivi prima) per poi lasciare spazio allo stesso ex centrocampista dei catalani che sarà annunciato come nuovo tecnico ufficiale della prima squadra.