Il Barcellona procede a fari spenti per Brozovic: l’offerta arriverà solo a una condizione Brozovic non ha ancora accettato l’offerta faraonica dell’Al-Nassr: il croato ammicca al Barcellona, ma dovrà attendere prima di ricevere un’offerta.

A cura di Ada Cotugno

Marcelo Brozovic non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro: la proposta faraonica dell'Al-Nassr non è abbastanza per il centrocampista che ha alzato ancora di più le sue richieste economiche, in un gioco tra le due parti che potrebbe spianare la strada al Barcellona.

Mentre il croato è ancora in trattativa con la squadra dell'Arabia Saudita, i balugrana procedono a fari spenti nella notte in attesa di mettere sul piatto la proposta decisiva. Non è un mistero che Brozovic sia attirato dalle sirene del Camp Nou: già lo scorso anno i discorsi erano aperti, anche se in quel caso la proposta era uno scambio alla pari con Kessie, e adesso potrebbe essere il momento giusto per coronare questa unione.

Xavi è un ammiratore del giocatore e vorrebbe regalarselo come sostituto di Busquets. L'allenatore però non è ancora intervenuto in prima persona: nessuna chiamata al giocatore, perché prima vuole verificare la fattibilità dell'operazione da parte del suo club come riportato dal Mundo Deportivo. Tutta la dirigenza del Barcellona sta lavorando per far quadrare i conti e se tutto dovesse andar bene, allora scenderebbe in campo anche lui.

Di certo in Spagna Brozovic non troverebbe la ricchezza araba: l'Al-Nassr gli ha offerto un biennale da 20 milioni di euro a stagione, anche se il giocatore ne ha chiesto almeno 10 in più, mentre il Barça ne offrirebbe al massimo 8 e anche per il cartellino si parlerebbe di una cifra al ribasso per non far soffrire troppo le casse della società (18 milioni contro i 23 dei sauditi).

Il croato continua ad ammiccare ai blaugrana, ma il Barcellona non ha intenzione di bruciare un tentativo prima di verificare tutte le condizioni. Intanto dall'Arabia Saudita proveranno ancora a convincere il giocatore che sui social scherza (forse neanche più di tanto) chiedendo uno stipendio da 50 milioni a stagione per migrare verso un nuovo mondo assieme a tante stelle del calcio europeo.